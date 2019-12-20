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Стало известно, сколько денег украинские семьи тратят на алкгольни напитки

Стало известно, сколько денег украинские семьи тратят на алкгольни напитки

Киев  •  УНН

 • 14000 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, собранные в I полугодии 2019 года, передает УНН.

Статистические данные свидетельствуют о том, что украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки несколько больше, чем жители сельской местности: 1,3 тыс. грн и 900 грн соответственно.

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При этом семьи с детьми тратят на алкогольные напитки несколько меньше, чем семьи, где нет детей: 1,1 тыс. грн и 1,2 тыс. грн соответственно.

Стоит отметить, что по сравнению с I полугодием 2018 года расходы украинцев на алкогольные напитки не изменились: тогда они также составляли в среднем 1,2 тыс. грн на семью, на месяц.

В общем ежемесячно среднестатистическая семья в Украине тратит 9,6 тыс. грн на продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия, оплату коммунальных услуг, отдых, оплату транспорта.

Как писал УНН, праздничный алкгольний стол (бутылка водки, вина, коньяка и шампанского украинского производства) обойдется украинцам в этом году минимум в 378 грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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