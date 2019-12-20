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Стало відомо, скільки грошей українські родини витрачають на алкгольні напої

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Одна українська середньостатистична сім’я витрачає на алкогольні напої, в середньому, 1,2 тис. грн на місяць. Про це свідчать дані Держстатистики, зібрані у І півріччі 2019 року, передає УНН.

Статистичні дані свідчать про те, що українці, які проживають у містах, витрачають на алкогольні напої дещо більше, аніж жителі сільської місцевості: 1,3 тис. грн та 900 грн відповідно.

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При цьому сім’ї з дітьми витрачають на алкогольні напої дещо менше, аніж родини, де немає дітей: 1,1 тис. грн та 1,2 тис. грн відповідно.

Варто зазначити, що у порівнянні із І півріччям 2018 року витрати українців на алкогольні напої не змінились: тоді вони також становили в середньому 1,2 тис. грн на сім’ю, на місяць.

Загалом щомісяця середньостатистична сім’я в Україні витрачає 9,6 тис. грн на продукти харчування, алкогольні напої, тютюнові вироби, оплату комунальних послуг, відпочинок, оплату транспорту тощо.

Як писав УНН, святковий алкгольний стіл (пляшка горілки, вина, коньяку та шампанського українського виробництва) обійдеться укранцям цьогоріч щонайменше у 378 грн

Українські Національні Новини

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