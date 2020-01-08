Деревенское шампанское и вино из космоса: Bloomberg назвал главные алкотренды 2020 года

По данным издания, в 2019 году потребители отдавали предпочтение крафтовому пиву, шампанскому и розовому вину.

В то же время, 2020 год ознаменуется пятью ключевыми алкотрендами:

Простые напитки. В текущем году популярность будут набирать несложные слабоалкогольные напитки. К примеру, хард-зельцер или натуральные игристые вина — "петнаты". Процесс изготовления "петнаты" достаточно прост: недобродившее осенью вино переливается в бутылки, и пузырьки в нем образуются естественным образом. Такой напиток называют еще "деревенским шампанским".

Вино из космоса. За прошедшие 10 лет виноделы уже успели поэкспериментировать с нестандартными способами выдержки вина — например, под водой. Следующий шаг — космическая выдержка. В прошлом году люксембургская компания Space Cargo Unlimited заявила, что отправит вино в космос и оставит напиток там на год. Чтобы понять, как воздействие радиации и микрогравитация влияют на его вкус.

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Здоровый алкоголь. Сокращение потребления алкоголя — главная тенденция винного рынка 2020, обещает Bloomberg. Мишленовские рестораны уже предлагают безалкогольную комбучу вместо "Совиньон Блан". Так что будущее за производителями, которые убедят покупателей, что их вино в разы полезнее, чем у конкурентов.

Странные упаковки. Вином в железных банках уже никого не удивишь, а к 2024 году объем его продаж достигнет 4,6 млрд долл., оценивает Bloomberg. На очереди вина в многоразовых кувшинах и плоских перерабатываемых упаковках и пробки с нулевым содержанием углерода.

Умные магазины. Винные супермаркеты будут разрабатывать свои приложения и предлагать всевозможные дегустации и мастер-классы. А элитный алкоголь начнут продавать с помощью вендинговых аппаратов. К примеру, Moët планирует установить как минимум 100 таких аппаратов в США (стоимость одного — 35 тысяч дол., не считая цены самого напитка).

Как сообщал УНН, украинцам нравятся экстравагантные алкогольные напитки. Так отечественные производители выпускают черную водку (PRIME Black Carbon, ЛВЗ "Прайм"), а из Испании к нам везут голубое вино.

Напомним, по данным Госстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.