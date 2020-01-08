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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113026 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131871 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106735 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108753 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131961 просмотра

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Деревенское шампанское и вино из космоса: Bloomberg назвал главные алкотренды 2020 года

Деревенское шампанское и вино из космоса: Bloomberg назвал главные алкотренды 2020 года

Киев  •  УНН

 • 13785 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Агентство Bloomberg составило список главных алкотрендов прошедшего года и спрогнозировало, какие алкогольные напитки будут пользоваться популярностью в новом 2020 году, передает УНН со ссылкой на economictimes.indiatimes.com.

По данным издания, в 2019 году потребители отдавали предпочтение крафтовому пиву, шампанскому и розовому вину.

В то же время, 2020 год ознаменуется пятью ключевыми алкотрендами:

Простые напитки. В текущем году популярность будут набирать несложные слабоалкогольные напитки. К примеру, хард-зельцер или натуральные игристые вина — "петнаты". Процесс изготовления "петнаты" достаточно прост: недобродившее осенью вино переливается в бутылки, и пузырьки в нем образуются естественным образом. Такой напиток называют еще "деревенским шампанским".

Вино из космоса. За прошедшие 10 лет виноделы уже успели поэкспериментировать с нестандартными способами выдержки вина — например, под водой. Следующий шаг — космическая выдержка. В прошлом году люксембургская компания Space Cargo Unlimited заявила, что отправит вино в космос и оставит напиток там на год. Чтобы понять, как воздействие радиации и микрогравитация влияют на его вкус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крафтовый алкоголь стал тенденцией десятилетия 

Здоровый алкоголь. Сокращение потребления алкоголя — главная тенденция винного рынка 2020, обещает Bloomberg. Мишленовские рестораны уже предлагают безалкогольную комбучу вместо "Совиньон Блан". Так что будущее за производителями, которые убедят покупателей, что их вино в разы полезнее, чем у конкурентов.

Странные упаковки. Вином в железных банках уже никого не удивишь, а к 2024 году объем его продаж достигнет 4,6 млрд долл., оценивает Bloomberg. На очереди вина в многоразовых кувшинах и плоских перерабатываемых упаковках и пробки с нулевым содержанием углерода.

Умные магазины. Винные супермаркеты будут разрабатывать свои приложения и предлагать всевозможные дегустации и мастер-классы. А элитный алкоголь начнут продавать с помощью вендинговых аппаратов. К примеру, Moët планирует установить как минимум 100 таких аппаратов в США (стоимость одного — 35 тысяч дол., не считая цены самого напитка).

Как сообщал УНН, украинцам нравятся экстравагантные алкогольные напитки. Так отечественные производители выпускают черную водку (PRIME Black Carbon, ЛВЗ "Прайм"), а из Испании к нам везут голубое вино.

Напомним, по данным Госстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц

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