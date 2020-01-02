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Крафтовый алкоголь стал тенденцией десятилетия – Bloomberg

Крафтовый алкоголь стал тенденцией десятилетия – Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 45948 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Одной из тенденций уходящего десятилетия стал крафтовый алкоголь. Он же будет пользоваться популярностью среди потребителей и в 2020 году. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Так, Bloomberg, ссылаясь на данные статистического сервиса Statista, отмечает, что в 2010 году в США было 195 небольших независимых производителей алкоголя, тогда как к 2018 году их число достигло 1586.

“Особую популярность в США получили „произведенные вручную“ водка, джин, ром и виски. Успех крафта признали даже традиционные производители: например, Proximo и Remy Cointreau решили инвестировать в небольшие производства, купив в них мажоритарную долю”, — говорится в материале.

Популярность крафтового алкоголя в 2020 году и в последующие годы гарантирована, прогнозирует Bloomberg.

Дело в том, что в 2019 году конгресс США поддержал законопроект о Модернизации индустрии крафтовых напитков и налоговой реформе (Craft Beverage Modernization and Tax Reform Act), суть которого сводится к снижению федерального акциза на напитки на постоянной основе.

Отметим, что в Украине также имеются производители крафтового алкоголя. Эксперты отмечают, что волна изготовления крафтового спиртного пришла в Украину из США.

Крафтовый алкоголь — это, в первую очередь, поиск новых вкусов, преодоление стереотипов и выход за рамки стандартных решений, поясняют специалисты.

Одной из самых популярных крафтовых водок в Украине считается ТМ “Др. Житник”, производства ЛВЗ “Прайм”. В прошлом году напиток завоевал золото на IX международном конкурсе Best Drink.

Среди брендов крафтового украинского пива, известны такие как Varvar, “Ципа”, “White Rabbit” и др.

Как писал УНН, за последние 4 года, экспортный рынок украинской водки расширился на 15 стран.

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