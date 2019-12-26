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Українська горілка активно завойовує експортні ринки: плюс 15 країн за 4 роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Горілка вітчизняного виробництва активно завойовує експортні ринки. Про це свідчать дані Держстату, передає УНН.

Дані Держстату свідчать про те, що за останні 4 роки кількість імпортерів української горілки збільшилася на 28,8%, або на 15 країн.

Так, в 2014 році Україна експортувала горілку в 9 країн СНД (найбільше в РФ, Азербайджан і Казахстан), в 21 країну ЄС (найбільше в Німеччину, Латвію і Литву), в 15 країн Азії, в 1 країну Африки (Бенін), в 5 країн Америки і в Австралії.

У 2018 року список імпортерів української горілки збільшився з 52 до 67 країн. Йдеться про такі нові цінителів українського продукту, як: Бельгія, Ісландія, Люксембург, Мальта, Норвегія, Румунія, Бангладеш, Оман, Японія, Тайвань, Замбія, Кенія, Лівія, Нігерія і Мексика.

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Збільшення експорту вітчизняної продукції пов’язано, в першу чергу, із забороною ввезення на територію РФ, внаслідок чого українські виробники горілки були змушені шукати нові ринки збуту, пояснив в коментарі УНН голова асоціації “Укргорілка” Володимир Остапюк.

“Вони з легкістю не тільки знайшли заміну російському ринку, але і завоювали чимало нових експортних ринків. Завдяки якості, адже безперечно українська горілка є однією з найкращих в світі. І, також, завдяки популярності продукту — останнім часом вітчизняні виробники горілки стали вкладати в маркетинг більше грошей”, — прокоментував він.

Як повідомляв УНН, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

Нагадаємо, що за три роки Україна наростила експорт горілки майже на третину.

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