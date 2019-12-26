Украинская водка активно завоёвывает экспортные рынки: плюс 15 стран за 4 года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Водка отечественного производства активно завоёвывает экспортные рынки. Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает УНН.
Данные Госстата свидетельствуют о том, что за последние 4 года количество импортеров украинской водки увеличилось на 28,8%, или на 15 стран.
Так, в 2014 году Украина экспортировала водку в 9 стран СНД (больше всего в РФ, Азербайджан и Казахстан), в 21 страну ЕС (больше всего в Германию, Латвию и Литву), в 15 стран Азии, в 1 страну Африки (Бенин), в 5 стран Америки и в Австралию.
В 2018 году список импортеров украинской водки увеличился с 52 до 67 стран. Речь идет о таких новых ценителях украинского продукта, как: Бельгия, Исландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Румыния, Бангладеш, Оман, Япония, Тайвань, Замбия, Кения, Ливия, Нигерия и Мексика.
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Увеличение экспорта отечественной продукции связано, в первую очередь, с запретом ввоза на территорию РФ, вследствие чего украинские водочники были вынуждены искать новые рынки сбыта, объяснил в комментарии УНН глава ассоциации “Укрводка” Владимир Остапюк.
“Они с легкостью не только нашли замену российскому рынку, но и завоевали немало новых экспортных рынков. Благодаря качеству, ведь бесспорно украинская водка является одной из самых лучших в мире. И, также, благодаря популярности продукта — в последнее время отечественные водочники стали вкладывать в маркетинг больше денег”, — прокомментировал он.
Как сообщал УНН, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят ликероводочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).
Напомним, что за три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть.