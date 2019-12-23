За три роки Україна наростила експорт горілки майже на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За три роки експорт української горілки за кордон зріс на 28,4%, у грошовому вираженні. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-жовтні цього року Україна поставила за кордон горілки на 43,8 млн дол., тоді як у січні-жовтні 2016 року цей показник становив 34,1 млн дол.
Левову частку української горілки протягом 10 місяців цього року було експортовано до країн ЄС - на 9,6 млн дол. Найбільше - до Латвії та Польщі - на 2,85 млн дол. та 2,8 млн дол. відповідно. Чимало горілки купили в України Німеччина та Естонія - на 1,3 млн дол. та 1 млн дол.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям прийшлася до смаку чорна горілка
До країн СНД протягом звітного періоду Україна поставила горілки на 9,1 млн дол. Найбільше - до Казахстану, на 4,5 млн дол., до Вірменії - на 2,1 млн дол. та до Республіки Молдова - на 1,1 млн дол.
В Азію Україна експортувала горілки на 8,6 млн дол., в Америку - на 4,1 млн дол., зокрема у США - на 3,9 млн дол.
Як писав УНН, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні належать такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” , “Глобал Спірітс” (УДК), “ЛВН Лімітед”, ЛГЗ “Прайм” та ТОВ “Атлантіс”.