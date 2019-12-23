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За три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть

За три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть

Киев  •  УНН

 • 12226 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. За три года экспорт украинской водки за границу вырос на 28,4%, в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-октябре этого года Украина поставила за рубеж водки на 43,8 млн долл., тогда как в январе-октябре 2016-го этот показатель составлял 34,1 млн долл.

Львиную долю украинской водки в течение 10 месяцев этого года было экспортировано в страны ЕС - на 9,6 млн долл. Больше всего - в Латвию и Польшу - на 2,85 млн долл. и 2,8 млн долл. соответственно. Немало водки купили у Украины Германия и Эстония - на 1,3 млн долл. и 1 млн долл.

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В страны СНГ в течение отчетного периода Украина поставила водки на 9,1 млн долл. Больше всего - в Казахстан, на 4,5 млн долл., Армению - на 2,1 млн долл. и в Республику Молдова - на 1,1 млн долл.

В Азию Украина экспортировала водки на 8,6 млн долл., в Америку - на 4,1 млн долл., у том числе в США - на 3,9 млн долл.

Как писал УНН, к ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп", "Глобал Спиритс" (УДК), "ЛВН Лимитед", ЛВЗ "Прайм" и ООО "Атлантис".

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