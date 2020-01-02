Крафтовий алкоголь став тенденцією десятиліття - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Однією з тенденцій останнього десятиліття став крафтовий алкоголь. Він же буде користуватися популярністю серед споживачів і у 2020 році. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Так, Bloomberg, посилаючись на дані статистичного сервісу Statista, зазначає, що в 2010 році в США було 195 невеликих незалежних виробників алкоголю, тоді як до 2018 року їх число досягло 1586.
"Особливу популярність в США отримали "вироблені вручну" горілка, джин, ром і віскі. Успіх крафта визнали навіть традиційні виробники: наприклад, Proximo і Remy Cointreau вирішили інвестувати в невеликі виробництва, купивши в них мажоритарну частку", - йдеться в матеріалі.
Популярність крафтового алкоголю в 2020 році і в наступні роки гарантована, прогнозує Bloomberg.
Справа в тому, що в 2019 році конгрес США підтримав законопроект про Модернізацію індустрії крафтових напоїв і податкову реформу (Craft Beverage Modernization and Tax Reform Act), суть якого зводиться до зниження федерального акцизу на напої на постійній основі.
Відзначимо, що в Україні також є виробники крафтового алкоголю. Експерти відзначають, що хвиля виготовлення крафтового спиртного прийшла в Україну з США.
Крафтовий алкоголь - це, в першу чергу, пошук нових смаків, подолання стереотипів і вихід за рамки стандартних рішень, пояснюють фахівці.
Однією з найпопулярніших крафтових горілок в Україні вважається ТМ "Др. Житник ", виробництва ЛГЗ" Прайм ". У минулому році напій завоював золото на IX міжнародному конкурсі Best Drink.
Серед брендів крафтового українського пива, відомі такі як Varvar, "Ципа", "White Rabbit" і ін.
Як писав УНН, за останні 4 роки, експортний ринок української горілки розширився на 15 країн.