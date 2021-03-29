С вина из космоса сняли пробу: чем отличается от вызревавшего на Земле
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Вино, которое год выдерживалось в открытом космосе, по вкусу отличается от своего земного эквивалента, сообщает AP, передает УНН.
Детали
Бутылка вина "Petrus", выдержанная в течение года в космосе, оказалась "мягкой" и "более цветочной", чем ее эквивалент земной выдержки, что намекает на то, что ее космическое путешествие могло ускорить процесс старения.
На слепых дегустациях 12 экспертами из Института исследований вина и винограда в Бордо, присутствовали образцы космической "Petrus" и образцы того же урожая, которые остались на Земле.
Как сообщает AP, винный критик из Бордо, уроженка Великобритании, Джейн Энсон рассказала, что земной "Petrus" был на вкус "немного моложе, чем тот, который побывал в космосе".
"То вино, что осталось на Земле, было все же немного больше танинным, немного моложе. А в том, что было в космосе, танины смягчились, появилось больше цветочных ароматических веществ", - подчеркнула Энсон.
Дополнение
Отметим, что именно "космическое" вино стало главным алкотрендом 2020 года, по информации агентства Bloomberg.
Так же, как и мода на крафтовый алкоголь, который в Bloomberg назвали трендом десятилетия, популярность которого не уменьшится и в 2021 году. Отметим, что тренд на крафтовый алкоголь уже давно набирает обороты в Украине.
Тенденция к росту популярности крафтового алкоголя не приходит: свидетельством этого является, например, ежегодный прирост потребления украинцами первой крафтовой водки "Др.Житник" производства ЛВЗ Prime.
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").