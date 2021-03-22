В Україні зростає споживання крафтового алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Тенденція останніх років на збільшення популярності крафтового алкоголю зберігає свої позиції. Свідченням цього є щорічне зростання споживання українцями першої крафтової горілки "Др.Житник" виробництва ЛГЗ Prime. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані соціологічного дослідження ММІ компанії Kantar TNS.
Так, за даними ММІ, за останній рік споживання першої крафтової горілки "Др.Житник" збільшилось на 0,7%.
Варто відзначити, що експерти алкогольного ринку називають крафтовий алкоголь головною світовою тенденцію останніх років.
"Зрозуміло, що крафт вимагає особливої майстерності, тому виробництвом крафтової горілки займаються кращі технологи заводу ЛГЗ Prime - справжні майстри своєї справи з більш ніж десятирічним досвідом", - наголошують у виробника.
Перша крафтова горілка "Др.Житник" з’явилась в травні 2018 року і почала стрімко нарощувати споживацький інтерес.
Спочатку була запущена лінійка з трьох видів горілки - "Др. Житник Крафтова", "Др. Житник Зернова" і "Др. Житник Калганова".
У 2019 році цю колекцію поповнила горілка "Др. Житник Преміальна" і "Др. Житник Пшеничний колос", а трохи пізніше - "Др. Житник Зубровиця" зі справжньою стеблинкою зубрівки всередині кожної пляшки.
"Виробництво нашої крафтової лінійки горілки "Др.Житник" засновано на авторських рецептах Кліма Житника — відомого чернігівського ботаніка 19 сторіччя й автора унікальних трав'яних настоянок", - підкреслюють у ЛГЗ Prime.