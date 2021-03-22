В Украине растет потребление крафтового алкоголя

Так, по данным ММІ, за последний год потребление первой крафтовой водки "Др.Житник" увеличилось на 0,7%.

Стоит отметить, что эксперты алкогольного рынка называют крафтовый алкоголь главной мировой тенденции последних лет.

"Понятно, что крафт требует особого мастерства, так производством крафтовой водки занимаются лучшие технологи завода ЛВЗ Prime - настоящие мастера своего дела с более чем десятилетним опытом", - отмечают в производителя.

Первая крафтовая водка "Др.Житник" появилась в мае 2018 года и начала стремительно наращивать потребительский интерес.

Сначала была запущена линейка из трех видов водки - "Др. Житник Крафтовая", "Др. Житник Зерновая" и "Др. Житник Калгановая".

В 2019 году эту коллекцию пополнила водка "Др. Житник Премиальная" и "Др. Житник Пшеничный колос", а чуть позже - "Др. Житник Зубровица" с настоящим стебельком зубровки внутри каждой бутылки.

"Производство нашей крафтовой линейки водки "Др.Житник" основано на авторских рецептах Клима Житника - известного черниговского ботаника 19 века и автора уникальных травяных настоек", - подчеркивают в ЛВЗ Prime.