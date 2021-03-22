В Украине растет потребление крафтового алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Тенденция последних лет на увеличение популярности крафтового алкоголя сохраняет свои позиции. Свидетельством этого является ежегодный рост потребления украинцами первой крафтовой водки "Др.Житник" производства ЛВЗ Prime. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные социологического исследования ММІ компании Kantar TNS.
Так, по данным ММІ, за последний год потребление первой крафтовой водки "Др.Житник" увеличилось на 0,7%.
Стоит отметить, что эксперты алкогольного рынка называют крафтовый алкоголь главной мировой тенденции последних лет.
"Понятно, что крафт требует особого мастерства, так производством крафтовой водки занимаются лучшие технологи завода ЛВЗ Prime - настоящие мастера своего дела с более чем десятилетним опытом", - отмечают в производителя.
Первая крафтовая водка "Др.Житник" появилась в мае 2018 года и начала стремительно наращивать потребительский интерес.
Сначала была запущена линейка из трех видов водки - "Др. Житник Крафтовая", "Др. Житник Зерновая" и "Др. Житник Калгановая".
В 2019 году эту коллекцию пополнила водка "Др. Житник Премиальная" и "Др. Житник Пшеничный колос", а чуть позже - "Др. Житник Зубровица" с настоящим стебельком зубровки внутри каждой бутылки.
"Производство нашей крафтовой линейки водки "Др.Житник" основано на авторских рецептах Клима Житника - известного черниговского ботаника 19 века и автора уникальных травяных настоек", - подчеркивают в ЛВЗ Prime.