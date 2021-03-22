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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50682 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 70810 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 195771 просмотра

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В Украине растет потребление крафтового алкоголя

В Украине растет потребление крафтового алкоголя

Киев  •  УНН

 • 47757 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Тенденция последних лет на увеличение популярности крафтового алкоголя сохраняет свои позиции. Свидетельством этого является ежегодный рост потребления украинцами первой крафтовой водки "Др.Житник" производства ЛВЗ Prime. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные социологического исследования ММІ компании Kantar TNS.

Так, по данным ММІ, за последний год потребление первой крафтовой водки "Др.Житник" увеличилось на 0,7%.

Стоит отметить, что эксперты алкогольного рынка называют крафтовый алкоголь главной мировой тенденции последних лет.

"Понятно, что крафт требует особого мастерства, так производством крафтовой водки занимаются лучшие технологи завода ЛВЗ Prime - настоящие мастера своего дела с более чем десятилетним опытом", - отмечают в производителя.

Первая крафтовая водка "Др.Житник" появилась в мае 2018 года и начала стремительно наращивать потребительский интерес.
Сначала была запущена линейка из трех видов водки - "Др. Житник Крафтовая", "Др. Житник Зерновая" и "Др. Житник Калгановая".

В 2019 году эту коллекцию пополнила водка "Др. Житник Премиальная" и "Др. Житник Пшеничный колос", а чуть позже - "Др. Житник Зубровица" с настоящим стебельком зубровки внутри каждой бутылки.

"Производство нашей крафтовой линейки водки "Др.Житник" основано на авторских рецептах Клима Житника - известного черниговского ботаника 19 века и автора уникальных травяных настоек", - подчеркивают в ЛВЗ Prime.

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