З початку квітня в Україні діє нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

КИЇВ. 26 березня. УНН. З першого квітня у 17 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, крім того у 7 областях заборона почала діяти ще у березні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства рибного господарства.