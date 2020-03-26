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З початку квітня в Україні діє нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

З початку квітня в Україні діє нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. З першого квітня у 17 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, крім того у 7 областях заборона почала діяти ще у березні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства рибного господарства.

"З першого квітня 2020 року в 17 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, та Чернівецьку області", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у Закарпатській області заборона стартувала ще 15 березня, Київській та Черкаській – 22 березня, а в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській – 25 березня.

Також до 30 червня включно триває заборона на вилов раків.

Нагадуємо, в період з 15 лютого по 30 квітня заборонений будь-який вилов камбали (глоси) у північно-західній частині Чорного моря, причорноморських лиманах, Шаболатському (Будацькому) лимані, ділянці Сухого лиману в межах Овідіопольського району Одеської області та у передгирловому просторі річці Дунай.

Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом. Рибалити можна з берега в межах населеного пункту у дозволених місцях, за межами нерестовищ (межі визначені у наказах). Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, в тому числі, з перевищенням дозволеної добової норми вилову – три кілограми. Заборонено пересування плавучих засобів (човнів), організацію змагань з рибальства та проведення підводного полювання.

Окрім того, під час нересту також забороняється проведення вибухових та гідротехнічних робіт, видобуток піщано-гравійної суміші, розчистки русел річок, днопоглиблення, берегоукріплення тощо.

Порушення Правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення Правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Відповідно до цієї статті передбачено накладання штрафу в розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.

Нагадаємо, за січень-лютий 2020 року рибоохоронними патрулями було зафіксовано понад 7 тис. порушень та було вилучено майже 30 тонн риби.

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