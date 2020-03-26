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С начала апреля в Украине действует нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов

С начала апреля в Украине действует нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов

Киев  •  УНН

 • 20804 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. С первого апреля в 17 областях Украины начинается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов, кроме того в 7 областях запрет начал действовать еще в марте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства.

"С первого апреля 2020 года в 17 областях Украины начинается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов. Речь идет о Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Закарпатской области запрет стартовал еще 15 марта, Киевской и Черкасской - 22 марта, а в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской - 25 марта.

Также до 30 июня включительно продолжается запрет на вылов раков.

Напоминаем, в период с 15 февраля по 30 апреля запрещен любой вылов камбалы (глоссы) в северо-западной части Черного моря, причерноморских лиманах, Шаболатском (Будацком) лимане, участке Сухого лимана в пределах Овидиопольского района Одесской области и в предустьевом пространстве реки Дунай.

В соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешается только любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом. Рыбачить можно с берега в пределах населенного пункта в разрешенных местах, за пределами нерестилищ (границы определены в приказах). Запрещается осуществление любого другого способа отлова, в том числе, с превышением разрешенной суточной нормы вылова - три килограмма. Запрещено передвижение плавучих средств (лодок), организация соревнований по рыболовству и проведения подводной охоты.

Кроме того, во время нереста также запрещается проведение взрывных и гидротехнических работ, добыча песчано-гравийной смеси, расчистка русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и тому подобное.

Нарушение Правил рыболовства карается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности. Сумма штрафов за нарушение Правил рыболовства согласно КоАП составляет от 34 до 680 грн. За незаконное занятие рыбным промыслом, причинившее существенный вред предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Согласно этой статье предусмотрено наложение штрафа в размере от 1700 до 6800 грн или ограничение (лишение) свободы на срок до 3 лет с конфискацией орудий, средств промысла и всего добытого.

Напомним, за январь-февраль 2020 года рыбохранными патрулями было зафиксировано более 7 тыс. нарушений и было изъято почти 30 тонн рыбы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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