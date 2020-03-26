С начала апреля в Украине действует нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов

КИЕВ. 26 марта. УНН. С первого апреля в 17 областях Украины начинается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов, кроме того в 7 областях запрет начал действовать еще в марте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства.