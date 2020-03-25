Від початку року рибоохоронними патрулями зафіксовано понад 7 тис. порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За січень-лютий 2020 року рибоохоронними патрулями було зафіксовано понад 7 тис. Порушень та було вилучено майже 30 тонн риби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства рибного господарства.
"За два місяці 2020 року (січень-лютий) територіальними рибоохоронними патрулями здійснено 1 911 рибоохоронних рейдів. У результаті проведених заходів виявлено 7 288 порушень. Із викритих правопорушень 25% є грубими (1 831)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільшу кількість порушень виявлено Черкаським, Львівським, Київським, Херсонським, Полтавським рибпатрулями, а також Азовським басейновим управлінням.
Так, у рамках рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили в порушників понад 29 тонн (29 259 кг) водних біоресурсів та 7 889 од. заборонених знарядь лову. Затримано 214 транспортних засобів. За цей період складено та направлено до судів 2 504 справи для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще 30 справ направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.
Окрім того, протягом січня-лютого було виявлено 11 порушень природоохоронного законодавства зі збитками на понад 814 тис. грн. У результаті проведених рейдів рибоохоронні патрульні вилучили у правопорушників 943 кг водних біоресурсів та 55 од. заборонених знарядь лову.
"Було виявлено порушень на майже 11 млн грн збитків", - додається у повідомленні.
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