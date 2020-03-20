На Одещині браконьєр напав з ножем на прикордонника через 150-кілограмову білугу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Одещині браконьєри спіймали 150-кілограмову білугу, яка йшла на нерест. Захищаючи улов з десятками кілограмів чорної ікри, затриманий кинувся з ножем на прикордонника. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Про вилов червонокнижних порід риби повідомили співробітники оперативно-розшукового підрозділу Ізмаїльського прикордонного загону. За їх інформацією прикордонний наряд на катері виявив в Очаківському гирлі Дунаю, неподалік від міста Вилкове, двох чоловіків на човні. На дні плавзасобу лежала заплутана у сітках величезна білуга – завдовжки близько 2 метрів та вагою близько 150 кілограмів. Рибу, що було приховано плащем від загальновійськового захисного комплекту, на борт очевидно затягували гаками, так як вона мала глибокі рани", - сказано у повідомленні.
Прикордонники доставили затриманих та їх човен з уловом до берега. Де під час перевірочних заходів один з браконьєрів вдався до нападу з ножем на прикордонника. Нападника роззброїли та одягли в кайданки.
За фактами кримінальних правопорушень, передбачених ст.249 "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом" та ст.345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" було проінформовано Кілійське відділення Національної поліції, співробітники якого здійснили невідкладні слідчі.
Згодом ледь живу білугу випустили у Дунай.
За оцінкою іхтіолога Дунайського біосферного заповідника риба мала ікру та йшла на нерест.
Нагадаємо, у Кенії браконьєри вбили рідкісних білих жирафів у заповіднику.