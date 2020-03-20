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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101034 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104411 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106420 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 105346 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Одесской области браконьер напал с ножом на пограничника из-за 150-килограммовой белуги

В Одесской области браконьер напал с ножом на пограничника из-за 150-килограммовой белуги

Киев  •  УНН

 • 29472 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Одесской области браконьеры поймали 150-килограммовую белугу, которая шла на нерест. Защищая улов с десятками килограммов черной икры, задержанный бросился с ножом на пограничника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"О вылове краснокнижных пород рыбы сообщили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Измаильского пограничного отряда. По их информации пограничный наряд на катере обнаружил в Очаковском устье Дуная, недалеко от города Вилково, двух мужчин на лодке. На дне плавсредства лежала запутанная в сетях огромная белуга - длиной около 2 метров и весом около 150 килограммов. Рыбу, которую было скрыто плащом от общевойскового защитного комплекта, на борт очевидно затягивали крюками, так как она имела глубокие раны", - говорится в сообщении.

Пограничники доставили задержанных и их лодку с уловом к берегу, где во время проверочных мероприятий один из браконьеров попытался напасть с ножом на пограничника. Нападающего разоружили и одели в наручники.

По фактам уголовных преступлений, предусмотренных ст.249 "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" было проинформировано Килийское отделения Национальной полиции, сотрудники которого осуществили неотложные следственные.

Впоследствии, едва живую белугу выпустили в Дунай.

По оценке ихтиолога Дунайского биосферного заповедника, рыба имела икру и шла на нерест.

Напомним, в Кении браконьеры убили редких белых жирафов в заповеднике.

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