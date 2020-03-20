В Одесской области браконьер напал с ножом на пограничника из-за 150-килограммовой белуги
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Одесской области браконьеры поймали 150-килограммовую белугу, которая шла на нерест. Защищая улов с десятками килограммов черной икры, задержанный бросился с ножом на пограничника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"О вылове краснокнижных пород рыбы сообщили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Измаильского пограничного отряда. По их информации пограничный наряд на катере обнаружил в Очаковском устье Дуная, недалеко от города Вилково, двух мужчин на лодке. На дне плавсредства лежала запутанная в сетях огромная белуга - длиной около 2 метров и весом около 150 килограммов. Рыбу, которую было скрыто плащом от общевойскового защитного комплекта, на борт очевидно затягивали крюками, так как она имела глубокие раны", - говорится в сообщении.
Пограничники доставили задержанных и их лодку с уловом к берегу, где во время проверочных мероприятий один из браконьеров попытался напасть с ножом на пограничника. Нападающего разоружили и одели в наручники.
По фактам уголовных преступлений, предусмотренных ст.249 "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" было проинформировано Килийское отделения Национальной полиции, сотрудники которого осуществили неотложные следственные.
Впоследствии, едва живую белугу выпустили в Дунай.
По оценке ихтиолога Дунайского биосферного заповедника, рыба имела икру и шла на нерест.
Напомним, в Кении браконьеры убили редких белых жирафов в заповеднике.