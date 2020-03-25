С начала года рыбохранными патрулями зафиксировано более 7 тыс. нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За январь-февраль 2020 года рыбохранными патрулями было зафиксировано более 7 тыс. нарушений и было изъято почти 30 тонн рыбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства.
"За два месяца 2020 года (январь-февраль) территориальными рыбоохранными патрулями осуществлено 1911 рыбоохранных рейдов. В результате проведенных мероприятий обнаружено 7288 нарушений. Из разоблаченных преступлений 25% являются грубыми (1831)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество нарушений обнаружено Черкасским, Львовским, Киевским, Херсонским, Полтавским рыбпатрулями, а также Азовским бассейновым управлением.
Так, в рамках рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей более 29 тонн (29 259 кг) водных биоресурсов и 7889 ед. запрещенных орудий лова. Задержаны 214 транспортных средств. За этот период составлено и направлено в суды 2504 дела для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 30 дел направлено судами для открытия уголовных производств.
Кроме того, в течение января-февраля было обнаружено 11 нарушений природоохранного законодательства с убытками более чем 814 тыс. грн. В результате проведенных рейдов рыбоохранные патрульные изъяли у правонарушителей 943 кг водных биоресурсов и 55 ед. запрещенных орудий лова.
"Было обнаружено нарушений на почти 11 млн грн убытков", - добавляется в сообщении.
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