С начала года рыбохранными патрулями зафиксировано более 7 тыс. нарушений

КИЕВ. 25 марта. УНН. За январь-февраль 2020 года рыбохранными патрулями было зафиксировано более 7 тыс. нарушений и было изъято почти 30 тонн рыбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства.