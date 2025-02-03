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З-під завалів школи-інтернату в суджі врятували жінку після авіаудару рф - військова комендатура

З-під завалів школи-інтернату в суджі врятували жінку після авіаудару рф - військова комендатура

Київ • УНН

 • 28535 перегляди

Рятувальники деблокували живу жінку з-під завалів школи-інтернату в суджі, яку атакували росіяни. Після першого удару рф завдала повторного удару та використовувала FPV-дрони, перешкоджаючи рятувальній операції.

З-під завалів школи-інтернату в суджі на курщині, яку атакували росіяни, учора вночі деблокували жінку. Вона жива. Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на російській території Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Учора вночі деблокували жінку, яка знаходилася під панелями. Вона жива і здорова. Її доставили до лікувального закладу. Вона почувається добре, не в реанімації

- розповів Дмитрашківський.

Також він розповів, що 1 лютого після прямого влучання в школу-інтернат в Суджі російська авіація завдала ще одного удару КАБами в радіусі 300 метрів.

"Вони розуміли, що людей будуть вивозити, що люди будуть знаходитися неподалік від школи-інтернат. Саме тому було завдано повторного удару. Після повторного удару російська армія почала працювати FPV-дронами на оптоволокні, усіючи подвір’я інтернату вибухівкою й не даючи таким чином працювати людям, які рятували тих людей, які залишилися під завалами", - розповів Дмитрашківський.

Доповнення

Армія рф 1 лютого завдала авіаудар по школі-інтернату міста суджа на курщині.

Унаслідок удару по інтернату в суджі, як раніше було відомо, врятовано 84 цивільних особи, 4 людини загинули.

Повітряні сили оприлюднили докази російської атаки по школі-інтернату у Суджі02.02.25, 02:07 • 32457 переглядiв

Президент Володимир Зеленський прокоментував скидання росіянами авіабомби на інтернат у суджі, порівнявши його з діями росії в Чечні та Сирії, а також в Україні.

рф "перевела стрілки" за свою атаку по інтернату в суджі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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