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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-под завалов школы-интерната в Судже спасли женщину после авиаудара рф - военная комендатура

Из-под завалов школы-интерната в Судже спасли женщину после авиаудара рф - военная комендатура

Киев  •  УНН

 • 6234 просмотра

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Спасатели деблокировали живую женщину из-под завалов школы-интерната в Судже, которую атаковали россияне. После первого удара рф нанесла повторный удар и использовала FPV-дроны, препятствуя спасательной операции.

Из-под завалов школы-интерната в Судже на Курщине, которую атаковали россияне, вчера ночью деблокировали женщину. Она жива. Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на российской территории Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает УНН.

Вчера ночью деблокировали женщину, которая находилась под панелями. Она жива и здорова. Ее доставили в лечебное учреждение. Она чувствует себя хорошо, не в реанимации

- рассказал Дмитрашковский.

Также он рассказал, что 1 февраля после прямого попадания в школу-интернат в Судже российская авиация нанесла еще один удар КАБами в радиусе 300 метров.

«Они понимали, что людей будут вывозить, что люди будут находиться неподалеку от школы-интернат. Именно поэтому был нанесен повторный удар. После повторного удара российская армия начала работать FPV-дронами на оптоволокне, усеивая двор интерната взрывчаткой и не давая таким образом работать людям, которые спасали тех людей, которые остались под завалами», - рассказал Дмитрашковский.

Дополнение

Армия рф 1 февраля нанесла авиаудар по школе-интернату города суджа на курщине.

В результате удара по интернату в Суджи, как ранее было известно, спасены 84 гражданских лица, 4 человека погибли.

Воздушные силы обнародовали доказательства российской атаки по школе-интернату в Судже02.02.25, 02:07 • 30769 просмотров

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сброс россиянами авиабомбы на интернат в Судже, сравнив его с действиями россии в Чечне и Сирии, а также в Украине.

рф «перевела стрелки» за свою атаку по интернату в суджи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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