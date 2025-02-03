Из-под завалов школы-интерната в Судже спасли женщину после авиаудара рф - военная комендатура
Киев • УНН
Спасатели деблокировали живую женщину из-под завалов школы-интерната в Судже, которую атаковали россияне. После первого удара рф нанесла повторный удар и использовала FPV-дроны, препятствуя спасательной операции.
Из-под завалов школы-интерната в Судже на Курщине, которую атаковали россияне, вчера ночью деблокировали женщину. Она жива. Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на российской территории Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает УНН.
Вчера ночью деблокировали женщину, которая находилась под панелями. Она жива и здорова. Ее доставили в лечебное учреждение. Она чувствует себя хорошо, не в реанимации
Также он рассказал, что 1 февраля после прямого попадания в школу-интернат в Судже российская авиация нанесла еще один удар КАБами в радиусе 300 метров.
«Они понимали, что людей будут вывозить, что люди будут находиться неподалеку от школы-интернат. Именно поэтому был нанесен повторный удар. После повторного удара российская армия начала работать FPV-дронами на оптоволокне, усеивая двор интерната взрывчаткой и не давая таким образом работать людям, которые спасали тех людей, которые остались под завалами», - рассказал Дмитрашковский.
Дополнение
Армия рф 1 февраля нанесла авиаудар по школе-интернату города суджа на курщине.
В результате удара по интернату в Суджи, как ранее было известно, спасены 84 гражданских лица, 4 человека погибли.
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