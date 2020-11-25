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З антитілами до COVID-19 можна не відмовлятись від подорожей на новорічні свята – інфекціоніст

З антитілами до COVID-19 можна не відмовлятись від подорожей на новорічні свята – інфекціоніст

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Нові дослідження показали, що імунітет до коронавірусної хвороби COVID-19 може тривати роками. Достатньо зробити ІФА-тест на антитіла, щоб перевірити у себе наявність імунітету. Ця інформація стане при нагоді у плануванні подорожей, адже за умови наявності імунітету, від них можна не відмовлятися та чудово провести новорічні свята, розповів УНН лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мандрівникам на екзотичні острови відтепер треба довести наявність імунітету до COVID-19.

"Наприклад, я завжди працюю з інфекцією, і практично не хворію, тому що постійно інфікуюся від пацієнтів. Мій організм дістає невеличкі дози та весь час підтримує імунітет на доброму рівні, і я не хворію. Так і з людьми буде, тепер ми всі будемо жити з коронавірусом, і тільки наявність антитіл у крові дає можливість не хворіти, або хворіти у дуже легкій формі", - розповів лікар.

За словами інфекціоніста, саме за таким принципом і працює вакцинування від різних небезпечних хвороб, яке часто роблять перед подорожами в окремі країни.

"Для того і роблять вакцинації - перед тим, як люди їдуть у небезпечні райони. Наприклад, роблять проти тифу, жовтої гарячки, проти інших небезпечних мікроорганізмів - для того, щоб в організмі вже були готові антитіла, які відразу при зустрічі з мікробом або вірусом його нейтралізують. І людина без жодних проявів клінічних може зустрітися з вірусом", - вважає лікар.

На думку Гайдука, у випадку наявності у крові антитіл - можна не відмовлятися від подорожей і не зменшити свої обмеження у пересуванні. Тож якщо людина запланувала поїздку на новорічні свята, від неї не варто відмовлятися - за умови наявності імунітету до COVID-19. Але, звичайно, все одно не треба нехтувати персональними засобами захисту та мити руки частіше.

"Засоби захисту, як маски, наприклад, зменшують інфікуючу дозу. А коли попаде невелика кількість мікроорганізмів, то організм легко впорається без жодних виявів. Тому варто про це пам'ятати. Крім того, якщо маску можна розмалювати яскраво або прикрасити, то можна собі й життя трохи розфарбувати", - наостанок порадив лікар.

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