С антителами к COVID-19 можно не отказываться от путешествий на новогодние праздники - инфекционист

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"Например, я всегда работаю с инфекцией, и практически не болею, потому что постоянно инфицируюсь от пациентов. Мой организм получает небольшие дозы и все время поддерживает иммунитет на хорошем уровне, и я не болею. Так и с людьми будет, теперь мы все будем жить с коронавирусом, и только наличие антител в крови дает возможность не болеть, или болеть в очень легкой форме", - рассказал врач.

По словам инфекциониста, именно по такому принципу и работает вакцинация от различных опасных болезней, которую часто делают перед путешествиями в отдельные страны.

"Для того и делают вакцинацию - перед тем, как люди едут в опасные районы. Например, делают против тифа, желтой лихорадки, против других опасных микроорганизмов - для того, чтобы в организме уже были готовые антитела, которые сразу при встрече с микробом или вирусом его нейтрализуют. И человек без проявлений клинических может встретиться с вирусом", - считает врач.

По мнению Гайдука, в случае наличия в крови антител - можно не отказываться от путешествий и не уменьшивать свои ограничения в передвижении. Поэтому если человек запланировал поездку на новогодние праздники, от нее не стоит отказываться - при наличии иммунитета к COVID-19. Но, конечно, все равно не надо пренебрегать персональными средствами защиты и мыть руки чаще.

"Средства защиты, как маски, например, уменьшают инфицирующую дозу. А когда попадет небольшое количество микроорганизмов, то организм легко справится без проявлений. Поэтому стоит об этом помнить. Кроме того, если маску можно разрисовать ярко или украсить, то можно себе и жизнь немного раскрасить", - напоследок посоветовал врач.