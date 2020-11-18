Мандрівникам на екзотичні острови відтепер треба довести наявність імунітету до COVID-19

Архіпелаг з 21 острова щороку приваблює величезну кількість туристів з усього світу. Певний час вони були закриті для відвідувачів у зв'язку з пандемією. Тепер вони знову стали доступні для мандрівників з усього світу. Але лише за умови, що турист покаже позитивний ІФА-тест на антитіла, зроблений протягом 90 днів до прибуття, що доведе наявність у нього імунітету до COVID-19.

Також як підтвердження чиновники можуть прийняти позитивний ПЛР-тест, зроблений принаймні за 20 днів до поїздки. Результати експрес-тестів на коронавірус там не приймають.

Місцева влада стверджує, що їхній підхід базується на науці і, отже, є найбезпечнішим способом відновлення економіки, одночасно не ризикуючи здоров'ям людей.

Адміністратор острова Гільєрме Роча заявив, що чиновники починають гнучке відкриття туристичної економіки "з відповідальністю, обережністю і не поспішаючи". Вони орієнтуються на дослідження, які показують, що антитіла до коронавірусу можуть його блокувати та не допускають можливе повторне зараження протягом певного часу.

Зазначимо, що лише ІФА-тестування на антитіла окрім гострої фази хвороби може виявити, чи перехворіла людина на COVID-19 та чи має імунітет до хвороби.

Нагадаємо, що Китай почав вимагати від усіх приїжджих, окрім ПЛР-тесту, ще й негативний результат ІФА-тестування на коронавірус, що може свідчити про передумову для запровадження паспортів імунітету до COVID-19.