Паспорт імунітету: Китай вимагає наявність ІФА-тесту на антитіла до коронавірусу у приїжджих

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За повідомленням посольства Китаю у США, ці нові заходи застосовуються "для зменшення транскордонної передачі COVID-19 та захисту здоров'я та безпеки пасажирів".

Китайське туристичне агентство Trip.com пояснює вимоги неспроможністю негативного ПЛР-тесту підтвердити те, що людина стовідсотково здорова.

"Усі особи (включаючи громадян Китаю), які подорожують з-за кордону за напрямками у материковій частині Китаю, повинні мати докази подвійних негативних результатів для COVID-19, використовуючи як ПЛР-тест, так і ІФА-тест на антитіла IgM. Обидва тести повинні бути проведені не більше ніж за 48 годин до від'їзду, а результати повинні бути передані на затвердження до місцевого посольства або консульства Китаю", - повідомила агенція.

Негативний результат тесту на IgM означає, що людина ніколи не хворіла на COVID-19 або повністю відновилася після зараження.

У матеріалі також зазначається, що такі вимоги можуть бути першим кроком до створення так званих "паспортів імунітету" для тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу.