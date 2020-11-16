Паспорт иммунитета: Китай требует наличие ИФА-теста на антитела к коронавирусу у приезжих
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Китай изменил ограничения на въезд, требуя, чтобы все приезжие предоставляли не только отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, но и отрицательный результат ИФА-теста на антитела, передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
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По сообщению посольства Китая в США, эти новые меры применяются "для уменьшения трансграничной передачи COVID-19 и защиты здоровья и безопасности пассажиров".
Китайское туристическое агентство Trip.com объясняет требования неспособностью негативного ПЦР-теста подтвердить то, что человек полностью здоров.
"Все лица (включая граждан Китая), которые путешествуют из-за рубежа по направлениям в материковой части Китая, должны иметь доказательства двойных негативных результатов для COVID-19, используя как ПЦР-тест, так и ИФА-тест на антитела IgM. Оба теста должны быть проведены не более чем за 48 часов до отъезда, а результаты должны быть переданы на утверждение в местные посольство или консульство Китая", - сообщило агентство.
Отрицательный результат теста на IgM означает, что человек никогда не болел COVID-19 или полностью восстановился после заражения.
В материале также отмечается, что такие требования могут быть первым шагом к созданию так называемых "паспортов иммунитета" для тех, кто переболел коронавирусной болезнью.