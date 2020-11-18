Путешественникам на экзотические острова отныне надо доказать наличие иммунитета к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Экзотические острова бразильского архипелага Фернанду-де-Норонья вновь открылись для путешественников. С единственным условием: каждый приезжий должен доказать, что уже переболел коронавирусной болезнью. Об этом пишет The Washington Post, сообщает УНН.
Архипелаг из 21 острова ежегодно привлекает огромное количество туристов со всего мира. Некоторое время они были закрыты для посетителей в связи с пандемией. Теперь они снова стали доступны для путешественников со всего мира. Но только при условии, что турист покажет положительный ИФА-тест на антитела, сделанный в течение 90 дней до прибытия, что докажет наличие у него иммунитета к COVID-19.
Также как подтверждение чиновники могут принять положительный ПЦР-тест, сделанный по крайней мере за 20 дней до поездки. Результаты экспресс-тестов на коронавирус там не принимают.
Местные власти утверждают, что их подход базируется на науке и, следовательно, является самым безопасным способом восстановления экономики, одновременно не рискуя здоровьем людей.
Администратор острова Гильерме Роча заявил, что чиновники начинают гибкое открытие туристической экономики "с ответственностью, осторожностью и не спеша". Они ориентируются на исследования, которые показывают, что антитела к коронавирусу могут его блокировать и не допускают возможное повторное заражение в течение определенного времени.
Отметим, что только ИФА-тестирование на антитела кроме острой фазы болезни может выявить, переболел ли человек на COVID-19 и имеет ли иммунитет к болезни.
Напомним, что Китай потребовал от всех приезжих, кроме ПЦР-теста, еще и отрицательный результат ИФА-тестирования на коронавирус, что может свидетельствовать о предпосылках для внедрения паспортов иммунитета к COVID-19.