Юрист організував виїзд розшукуваного чоловіка за 34 тисячі євро - його затримали
Київ • УНН
Прокуратура Києва повідомила про підозру юристу, який організував виїзд за кордон розшукуваного чоловіка за 34 тисячі євро. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокуратура Києва повідомила про підозру співробітнику адвокатської компанії, який організував виїзд за кордон військовозобов’язаного чоловіка, що перебував у розшуку, використавши фіктивні документи. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
Як встановили слідчі, юридична фірма пропонувала клієнту повний "супровід виїзду" після виготовлення підробленого пакета документів. Коли дату поїздки вже визначили, виявилося, що чоловік перебуває в розшуку за ТЦК та СП. Юрист повідомив клієнту, що "потрібно додатково заплатити за зняття з розшуку".
Загалом юридична компанія оцінила свої послуги в 34000 євро, з яких 27000 євро - за фіктивні документи, ще 7000 євро - за зняття з розшуку ТЦК та СП
Після передачі частини грошей клієнта зняли з розшуку, а про остаточний виїзд повідомили, що він запланований через 2-3 тижні.
Підозрюваному інкримінують: організацію незаконного переправлення особи через державний кордон за попередньою змовою, з корисливих мотивів, а також одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою, поєднане з вимаганням.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У разі доведення вини загрожує позбавлення волі на 7–9 років із конфіскацією майна.
