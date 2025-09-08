Юрист організував виїзд розшукуваного чоловіка за 34 тисячі євро - його затримали

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Ексклюзив
09:57 • 1748 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 7124 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 14858 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 20530 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 35192 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 58875 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 73504 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79326 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 121578 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 103213 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
62%
754мм
Популярнi новини
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ8 вересня, 01:49 • 16631 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 19009 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 17748 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 18752 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 10020 перегляди
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 18759 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 17752 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 19013 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 121578 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 103213 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 18783 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 24812 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 29826 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 61779 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 118790 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт
Brent

Юрист організував виїзд розшукуваного чоловіка за 34 тисячі євро - його затримали

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Прокуратура Києва повідомила про підозру юристу, який організував виїзд за кордон розшукуваного чоловіка за 34 тисячі євро. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Юрист організував виїзд розшукуваного чоловіка за 34 тисячі євро - його затримали

Прокуратура Києва повідомила про підозру співробітнику адвокатської компанії, який організував виїзд за кордон військовозобов’язаного чоловіка, що перебував у розшуку, використавши фіктивні документи. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Як встановили слідчі, юридична фірма пропонувала клієнту повний "супровід виїзду" після виготовлення підробленого пакета документів. Коли дату поїздки вже визначили, виявилося, що чоловік перебуває в розшуку за ТЦК та СП. Юрист повідомив клієнту, що "потрібно додатково заплатити за зняття з розшуку".

Загалом юридична компанія оцінила свої послуги в 34000 євро, з яких 27000 євро - за фіктивні документи, ще 7000 євро - за зняття з розшуку ТЦК та СП 

- повідомили в прокуратурі. 

Після передачі частини грошей клієнта зняли з розшуку, а про остаточний виїзд повідомили, що він запланований через 2-3 тижні.

Прокурори викрили нові схеми ухилення від мобілізації: мільйони гривень неправомірної вигоди03.09.25, 19:21 • 3639 переглядiв

Підозрюваному інкримінують: організацію незаконного переправлення особи через державний кордон за попередньою змовою, з корисливих мотивів, а також одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою, поєднане з вимаганням.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У разі доведення вини загрожує позбавлення волі на 7–9 років із конфіскацією майна.

Речниця ДБР пояснила, як у бюро реагують на сигнали про хабарництво у ЗСУ та ТЦК08.09.25, 12:44 • 866 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Київ