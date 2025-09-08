$41.220.13
Эксклюзив
09:57 • 3880 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 10629 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 16530 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 22082 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 36563 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 59642 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 74157 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79463 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 122918 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 104529 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Юрист организовал выезд разыскиваемого мужчины за 34 тысячи евро - его задержали

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Прокуратура Киева сообщила о подозрении юристу, который организовал выезд за границу разыскиваемого мужчины за 34 тысячи евро. Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Юрист организовал выезд разыскиваемого мужчины за 34 тысячи евро - его задержали

Прокуратура Киева сообщила о подозрении сотруднику адвокатской компании, который организовал выезд за границу военнообязанного мужчины, находившегося в розыске, использовав фиктивные документы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Как установили следователи, юридическая фирма предлагала клиенту полное "сопровождение выезда" после изготовления поддельного пакета документов. Когда дату поездки уже определили, оказалось, что мужчина находится в розыске по ТЦК и СП. Юрист сообщил клиенту, что "нужно дополнительно заплатить за снятие с розыска".

В общей сложности юридическая компания оценила свои услуги в 34000 евро, из которых 27000 евро - за фиктивные документы, еще 7000 евро - за снятие с розыска ТЦК и СП 

- сообщили в прокуратуре. 

После передачи части денег клиента сняли с розыска, а об окончательном выезде сообщили, что он запланирован через 2-3 недели.

Прокуроры разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации: миллионы гривен неправомерной выгоды03.09.2025, 19:21 • 3650 просмотров

Подозреваемому инкриминируют: организацию незаконной переправки лица через государственную границу по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а также получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В случае доказательства вины грозит лишение свободы на 7-9 лет с конфискацией имущества.

Представитель ГБР объяснила, как в бюро реагируют на сигналы о взяточничестве в ВСУ и ТЦК08.09.2025, 12:44 • 1226 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Киев