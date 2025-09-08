Юрист организовал выезд разыскиваемого мужчины за 34 тысячи евро - его задержали
Киев • УНН
Прокуратура Киева сообщила о подозрении юристу, который организовал выезд за границу разыскиваемого мужчины за 34 тысячи евро. Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуратура Киева сообщила о подозрении сотруднику адвокатской компании, который организовал выезд за границу военнообязанного мужчины, находившегося в розыске, использовав фиктивные документы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Как установили следователи, юридическая фирма предлагала клиенту полное "сопровождение выезда" после изготовления поддельного пакета документов. Когда дату поездки уже определили, оказалось, что мужчина находится в розыске по ТЦК и СП. Юрист сообщил клиенту, что "нужно дополнительно заплатить за снятие с розыска".
В общей сложности юридическая компания оценила свои услуги в 34000 евро, из которых 27000 евро - за фиктивные документы, еще 7000 евро - за снятие с розыска ТЦК и СП
После передачи части денег клиента сняли с розыска, а об окончательном выезде сообщили, что он запланирован через 2-3 недели.
Подозреваемому инкриминируют: организацию незаконной переправки лица через государственную границу по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а также получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенное с вымогательством.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В случае доказательства вины грозит лишение свободы на 7-9 лет с конфискацией имущества.
