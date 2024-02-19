Юлія Навальна завела акаунт у мережі Х та заявила, що продовжить справу чоловіка
Київ • УНН
Юлія Навальна оголосила на своєму новому акаунті в мережі X, що вона продовжить справу свого чоловіка Олексія Навального, якого вбив путін.
Юлія Навальна заявила, що продовжить справу чоловіка. Про це йдеться у відеозверненні, яке було опубліковано в її новому акаунті в мережі Х, передає УНН.
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Ролик зі зверненням став першим постом у її акаунті. Протягом першого дня після реєстрації на нього підписалися кілька десятків людей.
На моєму місці мала б бути інша людина. Але цю людину вбив володимир путін
Вона сказала, що знає, що сталося з Навальним, і пообіцяла розповісти про це найближчим часом.
Вона сказала, що продовжуватиме справу Навального та закликала його прихильників продовжувати боротьбу проти війни, корупції та несправедливості.
Ролик закінчується кадрами з Олексієм Навальним, який говорить, що якщо добрі люди мають боротися проти зла.
Нагадаємо
Федеральна служба виконання покарань рф у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого заявила, що Навальний помер у виправній колонії рф.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального, зазначивши, що його вбив путін.
Після вбивства Навального було б абсурдно сприймати путіна як легітимного главу - Зеленський 17.02.24, 13:58 • 29032 перегляди