Юлия Навальная завела аккаунт в сети Х и заявила, что продолжит дело мужа

Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа. Об этом говорится в видеообращении, которое было опубликовано в ее новом аккаунте в сети Х, передает УНН.

Детали

Ролик с обращением стал первым постом в ее аккаунте. В течение первого дня после регистрации на него подписались несколько десятков человек.

На моем месте должен был бы быть другой человек. Но этого человека убил владимир путин - отметила Юлия Навальная.

Она сказала, что знает, что произошло с Навальным, и пообещала рассказать об этом в ближайшее время.

Она сказала, что будет продолжать дело Навального и призвала его сторонников продолжать борьбу против войны, коррупции и несправедливости.

Ролик заканчивается кадрами с Алексеем Навальным, который говорит, что если добрые люди должны бороться против зла.

Напомним,

Федеральная служба исполнения наказаний рф по ямало-ненецкому автономному округу 16 февраля заявила, что Навальный умер в исправительной колонии рф.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что его убил путин.

После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский