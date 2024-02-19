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Юлия Навальная завела аккаунт в сети Х и заявила, что продолжит дело мужа

Юлия Навальная завела аккаунт в сети Х и заявила, что продолжит дело мужа

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 13:59  •  8248 просмотра

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Юлия Навальная объявила на своем новом аккаунте в сети X, что она продолжит дело своего мужа Алексея Навального, которого убил путин.

Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа. Об этом говорится в видеообращении, которое было опубликовано в ее новом аккаунте в сети Х, передает УНН.

Детали

Ролик с обращением стал первым постом в ее аккаунте. В течение первого дня после регистрации на него подписались несколько десятков человек.

На моем месте должен был бы быть другой человек. Но этого человека убил владимир путин

- отметила Юлия Навальная.

Она сказала, что знает, что произошло с Навальным, и пообещала рассказать об этом в ближайшее время.

Она сказала, что будет продолжать дело Навального и призвала его сторонников продолжать борьбу против войны, коррупции и несправедливости.

Ролик заканчивается кадрами с Алексеем Навальным, который говорит, что если добрые люди должны бороться против зла.

Напомним,

Федеральная служба исполнения наказаний рф по ямало-ненецкому автономному округу 16 февраля заявила, что Навальный умер в исправительной колонии рф.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что его убил путин.

После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский17 февраля 2024, 11:58 • 26914 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Юлія Навальна завела акаунт у мережі Х та заявила, що продовжить справу чоловіка
Yulia Navalnaya created an account on the X network and stated that she would continue her husband's case
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Юлия Навальная завела аккаунт в сети Х и заявила, что продолжит дело мужа

Юлия Навальная объявила на своем новом аккаунте в сети X, что она продолжит дело своего мужа Алексея Навального, которого убил путин.

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