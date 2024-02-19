Юлия Навальная завела аккаунт в сети Х и заявила, что продолжит дело мужа
Киев • УНН
Юлия Навальная объявила на своем новом аккаунте в сети X, что она продолжит дело своего мужа Алексея Навального, которого убил путин.
Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа. Об этом говорится в видеообращении, которое было опубликовано в ее новом аккаунте в сети Х, передает УНН.
Детали
Ролик с обращением стал первым постом в ее аккаунте. В течение первого дня после регистрации на него подписались несколько десятков человек.
На моем месте должен был бы быть другой человек. Но этого человека убил владимир путин
Она сказала, что знает, что произошло с Навальным, и пообещала рассказать об этом в ближайшее время.
Она сказала, что будет продолжать дело Навального и призвала его сторонников продолжать борьбу против войны, коррупции и несправедливости.
Ролик заканчивается кадрами с Алексеем Навальным, который говорит, что если добрые люди должны бороться против зла.
Напомним,
Федеральная служба исполнения наказаний рф по ямало-ненецкому автономному округу 16 февраля заявила, что Навальный умер в исправительной колонии рф.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что его убил путин.
После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский17 февраля 2024, 11:58 • 26914 просмотров
Юлия Навальная завела аккаунт в сети Х и заявила, что продолжит дело мужа
Юлия Навальная объявила на своем новом аккаунте в сети X, что она продолжит дело своего мужа Алексея Навального, которого убил путин.
Уничтожение российского "цезаря куникова": к месту затопления корабля, вероятно, направляется плавучий кран
Плавучий кран, вероятно, направляется к месту, где у берегов Крыма затонул российский десантный корабль "цезарь куников", чтобы убрать его обломки.
ЕС начал расследование в отношении TikTok в связи с вероятными нарушениями правил защиты несовершеннолетних
ЕС начинает расследование в отношении TikTok в связи с возможными нарушениями правил защиты детей и вредного контента в соответствии с Законом о цифровых услугах.
Армия рф из "Градов" атаковала село на Запорожье, есть погибший - ОВА
Российские войска обстреляли из "Градов" село Приморское в Запорожской области, в результате чего погиб 57-летний местный житель.
Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ
По сообщениям СМИ, россия впервые могла использовать крылатые ракеты "квадратные" ракеты Х-69 во время ударов по Украине в феврале.
Кубраков о блокаде на границе с Польшей: ситуация может выйти из-под контроля
Вице-премьер-министр Кубраков выразил обеспокоенность, что блокада на границе с Польшей может еще больше обостриться, и выразил надежду, что польское правительство решит этот вопрос.
Очереди на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией увеличиваются: Демченко рассказал о причинах
Очереди на пограничных переходах со Словакией и Венгрией растут, поскольку водители ищут альтернативы на фоне блокирования польскими фермерами польской границы.
Белый дом обдумывает передачу Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - СМИ
Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине баллистических ракет большей дальности ATACMS, которые бы позволили украинским военным наносить удары вглубь оккупированного Крыма и частей южной Украины.
Некоторые подразделения Третьей штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти - Жорин
Некоторые подразделения третьей штурмовой бригады в Авдеевке попали в окружение, но смогли вырваться. На территории Авдеевского коксохима не осталось ни одного бойца.
Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: попали на территорию предприятия, есть пострадавшие
В результате российского обстрела промышленного объекта в Волчанске Харьковской области ранения получили двое охранников.