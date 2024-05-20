YouTube почав блокувати опозиційний контент на вимогу російської влади - росЗМІ

YouTube заблокував на території росії три відео про ухилення від військової служби каналів "Дозор у Волгограді", "Школа призовника" та ще одного незалежного регіонального ЗМІ. Також відеохостинг повідомив про загрозу блокування каналу "ОВД-Інфо", що може стати першим випадком блокування цілого каналу. До цього YouTube не блокував опозиційний контент на вимогу російської влади. Про це повідомив експерт з кібербезпеки, який побажав залишитися неназваним, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Агентство".

Деталі

За словами експерта з кібербезпеки, це новий тренд, коли правозахисний контент видаляється саме на запит російського уряду, а не через порушення політики Google чи західних країн.

У чотирьох повідомленнях про блокування, з якими ознайомилося "Агентство", йдеться, що YouTube отримав повідомлення від Роскомнагляду про те, що матеріали каналу порушують федеральний закон "Про інформацію". Більш детальну інформацію завжди адміністрація хостингу пропонує шукати в російському реєстрі заборонених сайтів.

В роликах всіх проектів, що зіткнулися з блокуваннями, міститься тема ухилення від призову або мобілізації, уточнив експерт.

На каналі "Дозор у Волгограді" (29 тисяч передплатників) YouTube заблокував ролики "Як ховатися від військкомату (опір мобілізації: частина 3)" (встиг набрати 255 тисяч переглядів) та "Ухиляйтесь правильно" (313 тисяч переглядів), розповів творець проекту Євген Кочегін. Перше повідомлення про блокування канал отримав у грудні 2023 року. Наприкінці лютого YouTube переслав саму вимогу РКН. У ньому блокування пояснювалося розміщенням "інформації про способи та методи ухилення від проходження військової служби на заклик". 15 березня було заблоковано другий ролик на каналі. Кочегін повідомив, що спробує заперечити блокування, але не сподівається на успіх. У неділю "Агентство" не змогло зв'язатися з Кочегіним.

На каналі "Школа призовника" (21 тисяча передплатників) YouTube заблокував відео "Кримінал допоможе не служити" (6 тисяч переглядів).

У віддаленому відео незалежного регіонального ЗМІ експерт відповідав на питання про те, як уникнути призову на військову службу, повідомив співрозмовник "Агентства".

"ОВД-Інфо" отримав повідомлення від YouTube на початку травня. У ньому відеохостинг повідомляв, що отримав від РКН повідомлення про блокування каналу "Як тепер?" (99 тисяч). Перед цим Роскомнагляд повідомив, що заблокував у Росії п'ять ресурсів "ОВД-Інфо", зокрема два канали проекту в YouTube – окрім "Як тепер?", ще й "ОВД-Інфо". "Наскільки відомо нам... це перший випадок у Росії, коли РКН вимагає заблокувати канал повністю, а не якесь конкретне відео, – сказав прес-секретар "ОВД-Інфо" Дмитро Анісімов. – Зараз ми консультуємося з Google і намагаємося пояснити, що ця вимога про блокування нашого каналу є незаконною і є проявом політично вмотивованої цензури. Ми сподіваємося, що YouTube не блокуватиме наш канал, тому що в такому разі він буде втрачений безповоротно з усіма передплатниками". На момент публікації новини канал "ОВД-Інфо" не був заблокований.

Виходу з такого бана для незалежних медіа та правозахисних проектів не існує, каже експерт із кібербезпеки.

Додамо

"Агентство" зауважує, що блокування правозахисних YouTube-каналів може означати зміну позиції відеохостингу щодо реагування на вимоги російської влади. У 2021 році правозахисні організації у зв'язку з вимогами російської влади заблокувати ресурси "ОВД-Інфо" надсилали запити до Twitter, Meta та Google, розповів експерт із кібербезпеки. Twitter і Meta відповіли, що слідують не лише місцевим законам, а й власній модераційній політиці, а також Міжнародній конвенції про захист прав людини і не блокуватимуть акаунти "ОВД-Інфо". Google нічого не відповів на запити, але нічого і не заблокував.