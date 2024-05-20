YouTube почав блокувати опозиційний контент на вимогу російської влади - росЗМІ

ukenru
17:57 • 47076 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 66825 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 79896 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 181325 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 137648 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 134233 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 126774 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120026 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111995 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129918 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 125736 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 93600 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 100834 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 111095 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 78903 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 181307 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 350720 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 421460 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 431490 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 342270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 66825 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 100834 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 93600 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 89586 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 102380 перегляди
Актуальне
YouTube почав блокувати опозиційний контент на вимогу російської влади - росЗМІ

YouTube почав блокувати опозиційний контент на вимогу російської влади - росЗМІ

Київ • УНН

 • 16904 перегляди

YouTube заблокував відео про ухиляння від військової служби з кількох російських опозиційних каналів на вимогу російської влади, що знаменує собою нову тенденцію видалення контенту про права людини в росії.

YouTube заблокував на території росії три відео про ухилення від військової служби каналів "Дозор у Волгограді", "Школа призовника" та ще одного незалежного регіонального ЗМІ. Також відеохостинг повідомив про загрозу блокування каналу "ОВД-Інфо", що може стати першим випадком блокування цілого каналу. До цього YouTube не блокував опозиційний контент на вимогу російської влади. Про це повідомив експерт з кібербезпеки, який побажав залишитися неназваним, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Агентство".

Деталі

За словами експерта з кібербезпеки, це новий тренд, коли правозахисний контент видаляється саме на запит російського уряду, а не через порушення політики Google чи західних країн.

У чотирьох повідомленнях про блокування, з якими ознайомилося "Агентство", йдеться, що YouTube отримав повідомлення від Роскомнагляду про те, що матеріали каналу порушують федеральний закон "Про інформацію". Більш детальну інформацію завжди адміністрація хостингу пропонує шукати в російському реєстрі заборонених сайтів.

В роликах всіх проектів, що зіткнулися з блокуваннями, міститься тема ухилення від призову або мобілізації, уточнив експерт.

На каналі "Дозор у Волгограді" (29 тисяч передплатників) YouTube заблокував ролики "Як ховатися від військкомату (опір мобілізації: частина 3)" (встиг набрати 255 тисяч переглядів) та "Ухиляйтесь правильно" (313 тисяч переглядів), розповів творець проекту Євген Кочегін. Перше повідомлення про блокування канал отримав у грудні 2023 року. Наприкінці лютого YouTube переслав саму вимогу РКН. У ньому блокування пояснювалося розміщенням "інформації про способи та методи ухилення від проходження військової служби на заклик". 15 березня було заблоковано другий ролик на каналі. Кочегін повідомив, що спробує заперечити блокування, але не сподівається на успіх. У неділю "Агентство" не змогло зв'язатися з Кочегіним.

На каналі "Школа призовника" (21 тисяча передплатників) YouTube заблокував відео "Кримінал допоможе не служити" (6 тисяч переглядів).

У віддаленому відео незалежного регіонального ЗМІ експерт відповідав на питання про те, як уникнути призову на військову службу, повідомив співрозмовник "Агентства".

"ОВД-Інфо" отримав повідомлення від YouTube на початку травня. У ньому відеохостинг повідомляв, що отримав від РКН повідомлення про блокування каналу "Як тепер?" (99 тисяч). Перед цим Роскомнагляд повідомив, що заблокував у Росії п'ять ресурсів "ОВД-Інфо", зокрема два канали проекту в YouTube – окрім "Як тепер?", ще й "ОВД-Інфо". "Наскільки відомо нам... це перший випадок у Росії, коли РКН вимагає заблокувати канал повністю, а не якесь конкретне відео, – сказав прес-секретар "ОВД-Інфо" Дмитро Анісімов. – Зараз ми консультуємося з Google і намагаємося пояснити, що ця вимога про блокування нашого каналу є незаконною і є проявом політично вмотивованої цензури. Ми сподіваємося, що YouTube не блокуватиме наш канал, тому що в такому разі він буде втрачений безповоротно з усіма передплатниками". На момент публікації новини канал "ОВД-Інфо" не був заблокований.

Виходу з такого бана для незалежних медіа та правозахисних проектів не існує, каже експерт із кібербезпеки.

Додамо

"Агентство" зауважує, що блокування правозахисних YouTube-каналів може означати зміну позиції відеохостингу щодо реагування на вимоги російської влади. У 2021 році правозахисні організації у зв'язку з вимогами російської влади заблокувати ресурси "ОВД-Інфо" надсилали запити до Twitter, Meta та Google, розповів експерт із кібербезпеки. Twitter і Meta відповіли, що слідують не лише місцевим законам, а й власній модераційній політиці, а також Міжнародній конвенції про захист прав людини і не блокуватимуть акаунти "ОВД-Інфо". Google нічого не відповів на запити, але нічого і не заблокував.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
telegramTelegram
twitterTwitter
youtubeYouTube
googleGoogle
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97