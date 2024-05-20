YouTube начал блокировать оппозиционный контент по требованию российских властей - росСМИ

YouTube заблокировал на территории россии три видео об уклонении от военной службы каналов "Дозор в Волгограде", "Школа призывника" и еще одного независимого регионального СМИ. Также видеохостинг сообщил об угрозе блокировки канала "ОВД-Инфо", что может стать первым случаем блокировки целого канала. До этого YouTube не блокировал оппозиционный контент по требованию российских властей. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности, пожелавший остаться неназванным, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Агентство".

Детали

По словам эксперта по кибербезопасности, это новый тренд, когда правозащитный контент удаляется именно по запросу российского правительства, а не из-за нарушения политики Google или западных стран.

В четырех уведомлениях о блокировке, с которыми ознакомилось "Агентство", говорится, что YouTube получил уведомление от Роскомнадзора о том, что материалы канала нарушают федеральный закон "Об информации". Более подробную информацию всегда администрация хостинга предлагает искать в российском реестре запрещенных сайтов.

В роликах всех проектов, столкнувшихся с блокировками, содержится тема уклонения от призыва или мобилизации, уточнил эксперт.

На канале "Дозор в Волгограде" (29 тысяч подписчиков) YouTube заблокировал ролики "Как прятаться от военкомата (сопротивление мобилизации: часть 3)" (успел набрать 255 тысяч просмотров) и "Уклоняйтесь правильно" (313 тысяч просмотров), рассказал создатель проекта Евгений Кочегин. Первое уведомление о блокировке канал получил в декабре 2023 года. В конце февраля YouTube переслал само требование РКН. В нем блокировка объяснялась размещением "информации о способах и методах уклонения от прохождения военной службы по призыву". 15 марта был заблокирован второй ролик на канале. Кочегин сообщил, что попытается оспорить блокировку, но не надеется на успех. В воскресенье "Агентство" не смогло связаться с Кочегиным.

На канале "Школа призывника" (21 тысяча подписчиков) YouTube заблокировал видео "Уголовка поможет не служить" (6 тысяч просмотров).

В удаленном видео независимого регионального СМИ эксперт отвечал на вопрос о том, как избежать призыва на военную службу, сообщил собеседник "Агентства".

"ОВД-Инфо" получил сообщение от YouTube в начале мая. В нем видеохостинг сообщал, что получил от РКН уведомление о блокировке канала "Как теперь?" (99 тысяч). Перед этим Роскомнадзор сообщил, что заблокировал в России пять ресурсов "ОВД-Инфо", в том числе два канала проекта в YouTube - кроме "Как теперь?", еще и "ОВД-Инфо". "Насколько известно нам... это первый случай в России, когда РКН требует заблокировать канал полностью, а не какое-то конкретное видео, - сказал пресс-секретарь "ОВД-Инфо" Дмитрий Анисимов, - Сейчас мы консультируемся с Google и пытаемся объяснить, что это требование о блокировке нашего канала является незаконным и является проявлением политически мотивированной цензуры. Мы надеемся, что YouTube не будет блокировать наш канал, потому что в таком случае он будет потерян безвозвратно со всеми подписчиками". На момент публикации новости канал "ОВД-Инфо" не был заблокирован.

Выхода из такого бана для независимых медиа и правозащитных проектов не существует, говорит эксперт по кибербезопасности.

Добавим

"Агентство" отмечает, что блокировка правозащитных YouTube-каналов может означать изменение позиции видеохостинга по реагированию на требования российских властей. В 2021 году правозащитные организации в связи с требованиями российских властей заблокировать ресурсы "ОВД-Инфо" направляли запросы в Twitter, Meta и Google, рассказал эксперт по кибербезопасности. Twitter и Meta ответили, что следуют не только местным законам, но и собственной модерационной политике, а также Международной конвенции о защите прав человека и не будут блокировать аккаунты "ОВД-Инфо". Google ничего не ответил на запросы, но ничего и не заблокировал.