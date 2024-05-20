YouTube начал блокировать оппозиционный контент по требованию российских властей - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  82942 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  104297 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  175993 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  168839 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189863 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162163 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120975 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125329 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135531 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125677 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  356418 просмотра

YouTube начал блокировать оппозиционный контент по требованию российских властей - росСМИ

YouTube заблокировал видео об уклонении от военной службы с нескольких российских оппозиционных каналов по требованию российских властей, что знаменует собой новую тенденцию удаления контента о правах человека в россии.

Новости Мира •   •  6039 просмотра
YouTube начал блокировать оппозиционный контент по требованию российских властей - росСМИ

По меньшей мере 25 тыс. мариупольцев, в том числе 164 ребенка, погибли во время российского вторжения - Андрющенко

По меньшей мере 25 тыс. гражданских жителей Мариуполя были убиты во время российского вторжения, в том числе 164 ребенка. Такие данные привел советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Война •   •  7306 просмотра
По меньшей мере 25 тыс. мариупольцев, в том числе 164 ребенка, погибли во время российского вторжения - Андрющенко

Эвакуированные из Сумщины и Харьковщины семьи, получат финансовую помощь: кому предусмотрены выплаты

Семьи из уязвимых категорий, которые вынуждены эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов Харьковской и Сумской областей, получат единовременную выплату в размере 10 800 грн на человека для оказания экстренной дополнительной поддержки.

Общество •   •  7328 просмотра
Эвакуированные из Сумщины и Харьковщины семьи, получат финансовую помощь: кому предусмотрены выплаты

НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для предприятий, причем цены для разных периодов времени на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках являются разными.

Экономика •   •  8829 просмотра
НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса

Первый чернокожий астронавт наконец достиг космоса, после 63 лет ожидания

В возрасте 90 лет Эд Дуайт, первый чернокожий кандидат в астронавты в 1960-х годах, наконец достиг космоса после 63 лет ожидания, улетев с Blue Origin.

Технологии •   •  15171 просмотра
Первый чернокожий астронавт наконец достиг космоса, после 63 лет ожидания

Минстратегпром: расширены критерии бронирования работников ОПК

Украина расширила критерии бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, позволив предприятиям.

Война •   •  10537 просмотра
Минстратегпром: расширены критерии бронирования работников ОПК

Глава Пентагона заверил в стабильном предоставлении Украине помощи "неделя за неделей"

Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Украина будет видеть стабильный поток американской военной помощи неделю за неделей и призвал всех союзников и партнеров переоценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО, в которых она так остро нуждается.

Война •   •  13510 просмотра
Глава Пентагона заверил в стабильном предоставлении Украине помощи "неделя за неделей"

"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16

В Воздушных Силах сообщили, что украинские пилоты уже отрабатывают боевые задачи на предоставленном Чешской Республикой тренажере самолета F-16, что позволяет им испытывать реалистичные ощущения, перегрузки, различные карты, режимы, сценарии и применение оружия, готовя их к будущей интеграции истребителей F-16 в состав Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  10124 просмотра
"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16

Из-за мобилизации на оккупированной Донетчине не хватает водителей общественного транспорта - Центр нацсопротивления

Из-за принудительной мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях Украины возникла нехватка водителей, что привело к коллапсу в работе общественного транспорта.

Общество •   •  9838 просмотра
Из-за мобилизации на оккупированной Донетчине не хватает водителей общественного транспорта - Центр нацсопротивления

россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе - советник мэра

россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе, известны места новых массовых захоронений в Мариуполе, на Старокрымском кладбище, и в селах Мангуш и Виноградное.

Война •   •  8523 просмотра
россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе - советник мэра