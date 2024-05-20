YouTube начал блокировать оппозиционный контент по требованию российских властей - росСМИ

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YouTube заблокировал видео об уклонении от военной службы с нескольких российских оппозиционных каналов по требованию российских властей, что знаменует собой новую тенденцию удаления контента о правах человека в россии.
По меньшей мере 25 тыс. мариупольцев, в том числе 164 ребенка, погибли во время российского вторжения - Андрющенко
По меньшей мере 25 тыс. гражданских жителей Мариуполя были убиты во время российского вторжения, в том числе 164 ребенка. Такие данные привел советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Эвакуированные из Сумщины и Харьковщины семьи, получат финансовую помощь: кому предусмотрены выплаты
Семьи из уязвимых категорий, которые вынуждены эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов Харьковской и Сумской областей, получат единовременную выплату в размере 10 800 грн на человека для оказания экстренной дополнительной поддержки.
НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для предприятий, причем цены для разных периодов времени на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках являются разными.
Первый чернокожий астронавт наконец достиг космоса, после 63 лет ожидания
В возрасте 90 лет Эд Дуайт, первый чернокожий кандидат в астронавты в 1960-х годах, наконец достиг космоса после 63 лет ожидания, улетев с Blue Origin.
Минстратегпром: расширены критерии бронирования работников ОПК
Украина расширила критерии бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, позволив предприятиям.
Глава Пентагона заверил в стабильном предоставлении Украине помощи "неделя за неделей"
Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Украина будет видеть стабильный поток американской военной помощи неделю за неделей и призвал всех союзников и партнеров переоценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО, в которых она так остро нуждается.
"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16
В Воздушных Силах сообщили, что украинские пилоты уже отрабатывают боевые задачи на предоставленном Чешской Республикой тренажере самолета F-16, что позволяет им испытывать реалистичные ощущения, перегрузки, различные карты, режимы, сценарии и применение оружия, готовя их к будущей интеграции истребителей F-16 в состав Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Из-за мобилизации на оккупированной Донетчине не хватает водителей общественного транспорта - Центр нацсопротивления
Из-за принудительной мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях Украины возникла нехватка водителей, что привело к коллапсу в работе общественного транспорта.
россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе - советник мэра
россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе, известны места новых массовых захоронений в Мариуполе, на Старокрымском кладбище, и в селах Мангуш и Виноградное.