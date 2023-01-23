“Їжа ходить за військовими”: Резніков пояснив, за яким принципом надаються послуги харчування в армії

Деталі

Резніков пояснив, що на даний момент Міністерство оборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування. Голова Міноборони обіцяє продемонструвати ці контракти народним депутатам.

Він наголошує, що за кожним з постачальників, згідно з договором, закріплено певну кількість військових частин. У контрактах прописано норму: “якщо якийсь з постачальників не здатен виконати зобов’язання, то інші “підхоплюють” військові частини згідно з визначеним алгоритмом”. Постачання харчів скрізь буде гарантовано безперервним, щоб не сталося, запевняє міністр.

Резніков акцентує увагу на тому, що надання послуги харчування здійснюється за принципом “їжа ходить за військовими”.

Цитата

“Якщо постійне місце дислокації наших десантників, наприклад, у Львові чи Житомирі, або якщо 128-ма гірсько-штурмова бригада має ппд на Закарпатті, а бойові завдання наші воїни виконують на Харківщині чи на Запоріжжі – постачальник гарантує доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини. Незалежно від кількості локацій та кількості людей в них. Це – ризики, які приймає на себе бізнес, укладаючи контракт. Це особливі вимоги до логістики. Тобто в Україні немає “тилових” чи “далеких від лінії зіткнення” регіонів з точки зору харчування військовослужбовців. Той, хто стверджує протилежне, свідомо обманює”, – наводить приклад міністр.

Він наголошує на тому, що процес укладання контрактів і взяття зобов’язань складається з кількох стадій. Серед них: оголошення потреб Міноборони, надання пропозицій бізнесом, проведення зовнішньої експертизи ціни, узгодження контракту, проведення внутрішньої перевірки, підписання контракту тощо.

“Фінальною частиною цього процесу є реєстрація підписаного контракту у Державному казначействі. Тільки після реєстрації у казначействі виникають фінансові зобов’язання і можна здійснювати платежі”, – додає очільник відомства.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки закупівель харчування для військових.