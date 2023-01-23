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"Еда ходит за военными": Резников объяснил, по какому принципу предоставляются услуги питания в армии

Киев • УНН

 • 984436 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Снабжение продовольствием в армии осуществляется по принципу “еда ходит за военными”, и оно будет гарантированно непрерывным, несмотря на обстоятельства, заверил министр обороны Алексей Резников в своей заметке на Facebook, передает УНН.

"Еда ходит за военными": Резников объяснил, по какому принципу предоставляются услуги питания в армии

Детали

Резников пояснил, что на данный момент Министерство обороны заключило контракты с 8 поставщиками на обеспечение услуги питания. Глава Минобороны обещает продемонстрировать эти контракты народным депутатам.

Он отмечает, что за каждым из поставщиков, согласно договору, закреплено определенное количество воинских частей. В прописана норма: “если какой-то из поставщиков не способен выполнить обязательства, то другие “подхватывают” воинские части согласно определенному алгоритму”. Поставки продовольствия везде будут гарантированно непрерывными, чтобы не произошло, уверяет министр.

Резников акцентирует внимание на том, что предоставление услуги питания осуществляется по принципу “еда ходит за военными”.

Цитата

“Если постоянное место дислокации наших десантников, например, во Львове или Житомире, или если 128-я горно-штурмовая бригада имеет ппд на Закарпатье, а боевые задачи наши воины выполняют в Харьковской или Запорожской областях – поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части. Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это – риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике. То есть в Украине нет “тыловых” или “далеких от линии соприкосновения” регионов с точки зрения питания военнослужащих. Тот, кто утверждает обратное, сознательно обманывает”, – приводит пример министр.

Он подчеркивает, что процесс заключения контрактов и взятия обязательств состоит из нескольких стадий. Среди них: объявление потребностей Минобороны, предоставление предложений бизнесом, проведение внешней экспертизы цены, согласование контракта, проведение внутренней проверки, подписание контракта и тому подобное.

“Финальной частью этого процесса является регистрация подписанного контракта в Государственном казначействе. Только после регистрации в казначействе возникают финансовые обязательства и можно осуществлять платежи”, – добавляет глава ведомства.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал предложение о создании Временной следственной комиссии для проверки закупок питания для военных.

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