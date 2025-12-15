$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 4726 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 5508 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 6618 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 13914 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 14525 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 17848 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 19973 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 20866 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 21610 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Євросоюз запровадив санкції проти відомого пакистанського нафтового магната Муртази Лакхані - Bloomberg

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Європейський Союз запровадив санкції проти пакистанського нафтового магната Муртази Лахані та азербайджанського бізнесмена Етібара Ейюба. Це сталося в рамках нового пакету заходів проти росії через її війну проти України.

Євросоюз запровадив санкції проти відомого пакистанського нафтового магната Муртази Лакхані - Bloomberg

Європейський Союз запровадив санкції проти відомого пакистанського нафтового магната Муртаза Лахані в рамках нового пакету заходів, спрямованих проти росії через її війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Детал

Як зазначає видання Муртаза Лахані — малопублічна, але ключова фігура світової торгівлі нафтою — був внесений до санкційного списку ЄС через його ймовірну роль у торгівлі російською нафтою, повідомили в Євросоюзі. Під санкції також потрапили Етібар Ейюб, Валерій Кільдіяров, Талат Сафаров і Анар Мадатлі.

Незабаром після цього Лахані заявив, що він залишить усі керівні посади в компаніях, які йому належать, додавши, що заходи ЄС є безпідставними.

Як Лахані, так і Ейюб за останні роки стали відомими в колах нафтотрейдерів, ставши все більш активними посередниками в поставках з Європи до Азії та Близького Сходу

- пише Bloomberg.

У 2023 році розслідування Bloomberg News задокументувало, як Лахані, уродженець Карачі, який виріс в Англії та Канаді, відігравав центральну роль у глобальному нафтовому бізнесі росії.

У союзі з главою Роснєфті Ігорем Сечіним Лахані допоміг створити мережу компаній, щоб після введення санкцій постачати нафту країни клієнтам по всьому світу, пише Bloomberg.

"Нещодавній конфлікт між Лахані та його азербайджанськими конкурентами коштував Роснєфті і російській державі мільярди доларів", — йдеться в публікації. — "За словами осіб, обізнаних у цій справі, обидва гравці, які, за оцінками, транспортували більшу частину нафти Роснєфті, намагалися викрити один одного у зв’язках з росією, щоб спровокувати західні санкції".

Громадянин Азербайджану Ейюб потрапив під санкції Великобританії в травні, але його не торкнулись санкції США. Лахані не був включений до списку санкцій США або Великої Британії.

ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"15.12.25, 13:20 • 17848 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
Європейський Союз
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна