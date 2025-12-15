Євросоюз запровадив санкції проти відомого пакистанського нафтового магната Муртази Лакхані - Bloomberg

Європейський Союз запровадив санкції проти відомого пакистанського нафтового магната Муртаза Лахані в рамках нового пакету заходів, спрямованих проти росії через її війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Детал

Як зазначає видання Муртаза Лахані — малопублічна, але ключова фігура світової торгівлі нафтою — був внесений до санкційного списку ЄС через його ймовірну роль у торгівлі російською нафтою, повідомили в Євросоюзі. Під санкції також потрапили Етібар Ейюб, Валерій Кільдіяров, Талат Сафаров і Анар Мадатлі.

Незабаром після цього Лахані заявив, що він залишить усі керівні посади в компаніях, які йому належать, додавши, що заходи ЄС є безпідставними.

Як Лахані, так і Ейюб за останні роки стали відомими в колах нафтотрейдерів, ставши все більш активними посередниками в поставках з Європи до Азії та Близького Сходу - пише Bloomberg.

У 2023 році розслідування Bloomberg News задокументувало, як Лахані, уродженець Карачі, який виріс в Англії та Канаді, відігравав центральну роль у глобальному нафтовому бізнесі росії.

У союзі з главою Роснєфті Ігорем Сечіним Лахані допоміг створити мережу компаній, щоб після введення санкцій постачати нафту країни клієнтам по всьому світу, пише Bloomberg.

"Нещодавній конфлікт між Лахані та його азербайджанськими конкурентами коштував Роснєфті і російській державі мільярди доларів", — йдеться в публікації. — "За словами осіб, обізнаних у цій справі, обидва гравці, які, за оцінками, транспортували більшу частину нафти Роснєфті, намагалися викрити один одного у зв’язках з росією, щоб спровокувати західні санкції".

Громадянин Азербайджану Ейюб потрапив під санкції Великобританії в травні, але його не торкнулись санкції США. Лахані не був включений до списку санкцій США або Великої Британії.

ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"