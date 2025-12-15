$42.190.08
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 4646 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 5450 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 6570 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 13864 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 14489 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 17829 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 19962 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 20860 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 21602 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Евросоюз ввел санкции против известного пакистанского нефтяного магната Муртазы Лакхани - Bloomberg

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Европейский Союз ввел санкции против пакистанского нефтяного магната Муртазы Лахани и азербайджанского бизнесмена Этибара Эйюба. Это произошло в рамках нового пакета мер против россии из-за ее войны против Украины.

Евросоюз ввел санкции против известного пакистанского нефтяного магната Муртазы Лакхани - Bloomberg

Европейский Союз ввел санкции против известного пакистанского нефтяного магната Муртазы Лахани в рамках нового пакета мер, направленных против россии из-за ее войны против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Муртаза Лахани — малопубличная, но ключевая фигура мировой торговли нефтью — был внесен в санкционный список ЕС из-за его предполагаемой роли в торговле российской нефтью, сообщили в Евросоюзе. Под санкции также попали Этибар Эйюб, Валерий Кильдияров, Талат Сафаров и Анар Мадатли.

Вскоре после этого Лахани заявил, что он покинет все руководящие должности в компаниях, которые ему принадлежат, добавив, что меры ЕС безосновательны.

Как Лахани, так и Эйюб в последние годы стали известными в кругах нефтетрейдеров, становясь все более активными посредниками в поставках из Европы в Азию и на Ближний Восток

- пишет Bloomberg.

В 2023 году расследование Bloomberg News задокументировало, как Лахани, уроженец Карачи, выросший в Англии и Канаде, играл центральную роль в глобальном нефтяном бизнесе россии.

В союзе с главой Роснефти Игорем Сечиным Лахани помог создать сеть компаний, чтобы после введения санкций поставлять нефть страны клиентам по всему миру, пишет Bloomberg.

"Недавний конфликт между Лахани и его азербайджанскими конкурентами стоил Роснефти и российскому государству миллиарды долларов", — говорится в публикации. — "По словам лиц, осведомленных в этом деле, оба игрока, которые, по оценкам, транспортировали большую часть нефти Роснефти, пытались разоблачить друг друга в связях с россией, чтобы спровоцировать западные санкции".

Гражданин Азербайджана Эйюб попал под санкции Великобритании в мае, но его не коснулись санкции США. Лахани не был включен в список санкций США или Великобритании.

ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина