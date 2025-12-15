Евросоюз ввел санкции против известного пакистанского нефтяного магната Муртазы Лакхани - Bloomberg

Европейский Союз ввел санкции против известного пакистанского нефтяного магната Муртазы Лахани в рамках нового пакета мер, направленных против россии из-за ее войны против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Муртаза Лахани — малопубличная, но ключевая фигура мировой торговли нефтью — был внесен в санкционный список ЕС из-за его предполагаемой роли в торговле российской нефтью, сообщили в Евросоюзе. Под санкции также попали Этибар Эйюб, Валерий Кильдияров, Талат Сафаров и Анар Мадатли.

Вскоре после этого Лахани заявил, что он покинет все руководящие должности в компаниях, которые ему принадлежат, добавив, что меры ЕС безосновательны.

Как Лахани, так и Эйюб в последние годы стали известными в кругах нефтетрейдеров, становясь все более активными посредниками в поставках из Европы в Азию и на Ближний Восток - пишет Bloomberg.

В 2023 году расследование Bloomberg News задокументировало, как Лахани, уроженец Карачи, выросший в Англии и Канаде, играл центральную роль в глобальном нефтяном бизнесе россии.

В союзе с главой Роснефти Игорем Сечиным Лахани помог создать сеть компаний, чтобы после введения санкций поставлять нефть страны клиентам по всему миру, пишет Bloomberg.

"Недавний конфликт между Лахани и его азербайджанскими конкурентами стоил Роснефти и российскому государству миллиарды долларов", — говорится в публикации. — "По словам лиц, осведомленных в этом деле, оба игрока, которые, по оценкам, транспортировали большую часть нефти Роснефти, пытались разоблачить друг друга в связях с россией, чтобы спровоцировать западные санкции".

Гражданин Азербайджана Эйюб попал под санкции Великобритании в мае, но его не коснулись санкции США. Лахани не был включен в список санкций США или Великобритании.

