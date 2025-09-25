Європарламент готується до боротьби за контроль над бюджетом ЄС у 2 трлн євро

$41.410.03
10:41
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25 вересня, 05:22
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo25 вересня, 05:27
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 25 вересня, 07:15
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 25 вересня, 07:15
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Угорщина
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56
Європарламент готується до боротьби за контроль над бюджетом ЄС у 2 трлн євро

Київ • УНН

 258 перегляди

Двадцять комітетів Європарламенту змагаються за контроль над найбільшими бюджетними документами ЄС. Бюджетний комітет прагне очолити роботу над трьома основними питаннями, але інші комітети виступають проти цього.

Європарламент готується до боротьби за контроль над бюджетом ЄС у 2 трлн євро

У Європарламенті готуються до боротьби за наступний бюджет ЄС у розмірі 2 трлн євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на euractiv.com.

Деталі

Двадцять комітетів Європарламенту змагаються за контроль над найбільшими і найбільш суперечливими бюджетними документами ЄС. Бюджетний комітет, де наразі головує Європейська народна партія, хоче очолити роботу над трьома основними питаннями бюджету - національними планами, Європейським фондом конкурентоспроможності та Фондом "Глобальна Європа".

Чиновники бюджетного комітету стверджують, що їм потрібен контроль для забезпечення узгодженості. Однак інші комітети виступають проти того, щоб бюджетний комітет диктував їм свої політичні напрямки, йдеться в повідомленні.

Найбільш вибухонебезпечним питанням є національні плани, які передбачають спрямування половини бюджету на підтримку фермерів і регіонів. Свої претензії можуть висунути від шести до десяти комітетів, серед яких:

  • комітет з регіональної політики;
    • комітет з проблем сільського господарства;
      • комітет з питань економіки;
        • комітет з питань зайнятості.

          ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%25.09.25, 09:48

          Євген Устименко

          ЕкономікаПолітикаНовини Світу
          Європейський парламент