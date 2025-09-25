Європарламент готується до боротьби за контроль над бюджетом ЄС у 2 трлн євро

У Європарламенті готуються до боротьби за наступний бюджет ЄС у розмірі 2 трлн євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на euractiv.com.

Деталі

Двадцять комітетів Європарламенту змагаються за контроль над найбільшими і найбільш суперечливими бюджетними документами ЄС. Бюджетний комітет, де наразі головує Європейська народна партія, хоче очолити роботу над трьома основними питаннями бюджету - національними планами, Європейським фондом конкурентоспроможності та Фондом "Глобальна Європа".

Чиновники бюджетного комітету стверджують, що їм потрібен контроль для забезпечення узгодженості. Однак інші комітети виступають проти того, щоб бюджетний комітет диктував їм свої політичні напрямки, йдеться в повідомленні.

Найбільш вибухонебезпечним питанням є національні плани, які передбачають спрямування половини бюджету на підтримку фермерів і регіонів. Свої претензії можуть висунути від шести до десяти комітетів, серед яких:

комітет з регіональної політики;

комітет з проблем сільського господарства;

комітет з питань економіки;

комітет з питань зайнятості.

