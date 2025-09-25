Европарламент готовится к борьбе за контроль над бюджетом ЕС в 2 трлн евро

В Европарламенте готовятся к борьбе за следующий бюджет ЕС в размере 2 трлн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на euractiv.com.

Детали

Двадцать комитетов Европарламента соревнуются за контроль над крупнейшими и наиболее противоречивыми бюджетными документами ЕС. Бюджетный комитет, где сейчас председательствует Европейская народная партия, хочет возглавить работу над тремя основными вопросами бюджета - национальными планами, Европейским фондом конкурентоспособности и Фондом "Глобальная Европа".

Чиновники бюджетного комитета утверждают, что им нужен контроль для обеспечения согласованности. Однако другие комитеты выступают против того, чтобы бюджетный комитет диктовал им свои политические направления, говорится в сообщении.

Наиболее взрывоопасным вопросом являются национальные планы, которые предусматривают направление половины бюджета на поддержку фермеров и регионов. Свои претензии могут выдвинуть от шести до десяти комитетов, среди которых:

комитет по региональной политике;

комитет по проблемам сельского хозяйства;

комитет по вопросам экономики;

комитет по вопросам занятости.

