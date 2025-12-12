$42.280.10
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
Європа має допомогти Україні зробити непростий вибір - глава МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європа повинна допомогти Україні зробити "певний складний вибір" для запобігання більших втрат. Туреччина продовжує сприяти переговорам між сторонами, нагадуючи про прогрес, досягнутий у Стамбулі влітку.

Європа має допомогти Україні зробити непростий вибір - глава МЗС Туреччини

Європа повинна допомогти Україні зробити "певний складний вибір". Про це в інтерв'ю CNN Turk заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє УНН.

Деталі

Він звернув увагу на триваючі бойові дії на місцях, заявивши, що динаміка війни постійно змінюється на користь тієї чи іншої сторони.

Тут Європа повинна допомогти Україні зробити певний складний вибір. Дійсно, той чи інший вибір, те чи інше рішення дуже важкі для України. Але щоб запобігти більшим втратам, тобто заради більшого блага, необхідно запобігти катастрофі тут, уникнути зла. … Отже, потрібно зробити вибір. Я знаю, що їм важко. Особливо територіальне питання неймовірно складне. Нехай Бог не дасть нікому пережити подібне

- сказав дипломат.

За його словами, Туреччина продовжує сприяти переговорам між двома сторонами. Він нагадав, що минулого літа вони провели три раунди переговорів, під час яких було досягнуто значного прогресу.

"Це також заклало основу для переговорів, які тривають сьогодні. Ми готові зіграти цю позитивну роль", - запевнив Фідан.

Нагадаємо

Наприкінці листопада очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що потенційна мирна угода між Україною та росією забезпечить мир на 50-70 років. Він зазначив, що обидві країни зараз ближче до миру, а путін готовий до припинення вогню за певних умов.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Хакан Фідан
Туреччина
Україна