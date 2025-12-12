Європа має допомогти Україні зробити непростий вибір - глава МЗС Туреччини

Європа повинна допомогти Україні зробити "певний складний вибір". Про це в інтерв'ю CNN Turk заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє УНН.

Деталі

Він звернув увагу на триваючі бойові дії на місцях, заявивши, що динаміка війни постійно змінюється на користь тієї чи іншої сторони.

Тут Європа повинна допомогти Україні зробити певний складний вибір. Дійсно, той чи інший вибір, те чи інше рішення дуже важкі для України. Але щоб запобігти більшим втратам, тобто заради більшого блага, необхідно запобігти катастрофі тут, уникнути зла. … Отже, потрібно зробити вибір. Я знаю, що їм важко. Особливо територіальне питання неймовірно складне. Нехай Бог не дасть нікому пережити подібне - сказав дипломат.

За його словами, Туреччина продовжує сприяти переговорам між двома сторонами. Він нагадав, що минулого літа вони провели три раунди переговорів, під час яких було досягнуто значного прогресу.

"Це також заклало основу для переговорів, які тривають сьогодні. Ми готові зіграти цю позитивну роль", - запевнив Фідан.

Нагадаємо

Наприкінці листопада очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що потенційна мирна угода між Україною та росією забезпечить мир на 50-70 років. Він зазначив, що обидві країни зараз ближче до миру, а путін готовий до припинення вогню за певних умов.

