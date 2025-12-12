$42.280.10
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 19602 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 27963 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 26986 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 29452 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 39659 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 20775 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21430 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16987 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 17120 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор - глава МИД Турции

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Европа должна помочь Украине сделать "определенный сложный выбор" для предотвращения больших потерь. Турция продолжает способствовать переговорам между сторонами, напоминая о прогрессе, достигнутом в Стамбуле летом.

Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор - глава МИД Турции

Европа должна помочь Украине сделать "некий сложный выбор". Об этом в интервью CNN Turk заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает УНН.

Подробности

Он обратил внимание на продолжающиеся боевые действия на местах, заявив, что динамика войны постоянно меняется в пользу той или иной стороны.

Здесь Европа должна помочь Украине сделать некий сложный выбор. Действительно, тот или иной выбор, то или иное решение очень трудны для Украины. Но чтобы предотвратить большие потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить катастрофу здесь, избежать зла. … Итак, нужно сделать выбор. Я знаю, что им трудно. Особенно территориальный вопрос невероятно сложен. Пусть Бог не даст никому пережить подобное

- сказал дипломат.

По его словам, Турция продолжает способствовать переговорам между двумя сторонами. Он напомнил, что прошлым летом они провели три раунда переговоров, в ходе которых был достигнут значительный прогресс.

"Это также заложило основу для переговоров, которые продолжаются сегодня. Мы готовы сыграть эту позитивную роль", - заверил Фидан.

Напомним

В конце ноября глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией обеспечит мир на 50-70 лет. Он отметил, что обе страны сейчас ближе к миру, а Путин готов к прекращению огня при определенных условиях.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Хакан Фидан
Турция
Украина