Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор - глава МИД Турции

Европа должна помочь Украине сделать "некий сложный выбор". Об этом в интервью CNN Turk заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает УНН.

Подробности

Он обратил внимание на продолжающиеся боевые действия на местах, заявив, что динамика войны постоянно меняется в пользу той или иной стороны.

Здесь Европа должна помочь Украине сделать некий сложный выбор. Действительно, тот или иной выбор, то или иное решение очень трудны для Украины. Но чтобы предотвратить большие потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить катастрофу здесь, избежать зла. … Итак, нужно сделать выбор. Я знаю, что им трудно. Особенно территориальный вопрос невероятно сложен. Пусть Бог не даст никому пережить подобное - сказал дипломат.

По его словам, Турция продолжает способствовать переговорам между двумя сторонами. Он напомнил, что прошлым летом они провели три раунда переговоров, в ходе которых был достигнут значительный прогресс.

"Это также заложило основу для переговоров, которые продолжаются сегодня. Мы готовы сыграть эту позитивную роль", - заверил Фидан.

Напомним

В конце ноября глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией обеспечит мир на 50-70 лет. Он отметил, что обе страны сейчас ближе к миру, а Путин готов к прекращению огня при определенных условиях.

Турция о планах Макрона на "силы заверения" для Украины: сначала прекращение огня, потом - обсуждение развертывания