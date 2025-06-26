Євро до долара може зрости до 4-річного максимуму - Bloomberg

Останнє зростання євро наближається до ключового рівня, який може або зупинити його імпульс, або розблокувати наступний крок до $1,20, рівня, який востаннє спостерігався чотири роки тому, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Єдина валюта наблизилася до $1,17 - зони, яка утримує найбільший умовний обсяг опціонів на зростання євро на цей місяць, згідно з даними Depository Trust & Clearing Corporation. Це робить її потенційною точкою перегину.

Прорив і утримання вище цієї позначки може відкрити шлях для прискореного просування до $1,20, рівня, який востаннє спостерігався чотири роки тому. Однак, варто очікувати певної фіксації прибутку або ребалансування потоків, якщо поточний рівень збережеться, пише видання.

Стратеги HSBC підвищили свій прогноз на кінець року для євро до $1,20 з $1,15 минулого тижня, прогнозуючи загальне ослаблення долара в найближчі місяці. Аналітики Danske Bank A/S минулого місяця підтвердили свій 12-місячний прогноз щодо євро на рівні $1,20, тоді як стратеги Deutsche Bank AG прогнозують зростання до цього рівня до грудня.

У середу євро піднявся до $1,1645, що є найвищим внутрішньоденним рівнем з жовтня 2021 року, на тлі того, як послаблення геополітичної напруженості та м'якші економічні дані США підживили новий попит на єдину валюту. Оголошення про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, а також заява голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла про "можливість багатьох шляхів" монетарної політики, що відкрило двері для більш раннього зниження процентної ставки в США цього року, вплинули на долар і стимулювали зростання євро.

Останні результати показують, що американські забудовники мають зростаючі запаси на тлі зростаючих економічних проблем. Купівля нового житла в травні впала найбільше за майже три роки, згідно з урядовими даними, опублікованими в середу.

Процентні ставки в США "можуть знижуватися швидше в найближчі місяці, ніж у більшості решти" країн G20, що стане новим каталізатором для підвищення євро до $1,20, за словами Шахаба Джалінуса, Алвіса Маріно та Василя Серебрякова з інвестиційного банку UBS. Вони прогнозують, що до кінця року єдина валюта буде на рівні $1,23.

Ринки опціонів свідчать про те, що інвестори зберігають переконання в зміцненні євро. Зсув відбувся після короткого періоду, коли долар знаходив підтримку від зростання цін на нафту.

Індикатор вказує на поступове зростання євро в майбутньому, і трейдери очікують, що валюта стане дедалі сильнішою протягом наступного місяця, кварталу та року.

І загальна картина залишається позитивною. Дані DTCC показують, що понад 60% умовного обсягу опціонів на євро цього місяця було на користь кол-опціонів, пише видання.

Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки