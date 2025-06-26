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Евро к доллару может вырасти до 4-летнего максимума - Bloomberg

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Евро приближается к отметке $1,17, что является ключевым уровнем для его дальнейшего роста до $1,20. Аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление евро на фоне ослабления доллара и возможного снижения ставок ФРС.

Евро к доллару может вырасти до 4-летнего максимума - Bloomberg

Последний рост евро приближается к ключевому уровню, который может либо остановить его импульс, либо разблокировать следующий шаг к $1,20, уровню, который в последний раз наблюдался четыре года назад, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Единая валюта приблизилась к $1,17 - зоне, которая удерживает наибольший условный объем опционов на рост евро на этот месяц, согласно данным Depository Trust & Clearing Corporation. Это делает ее потенциальной точкой перегиба.

Прорыв и удержание выше этой отметки может открыть путь для ускоренного продвижения к $1,20, уровню, который в последний раз наблюдался четыре года назад. Однако, стоит ожидать некоторой фиксации прибыли или ребалансировки потоков, если текущий уровень сохранится, пишет издание.

Стратеги HSBC повысили свой прогноз на конец года для евро до $1,20 с $1,15 на прошлой неделе, прогнозируя общее ослабление доллара в ближайшие месяцы. Аналитики Danske Bank A/S в прошлом месяце подтвердили свой 12-месячный прогноз по евро на уровне $1,20, тогда как стратеги Deutsche Bank AG прогнозируют рост до этого уровня к декабрю.

В среду евро поднялся до $1,1645, что является самым высоким внутридневным уровнем с октября 2021 года, на фоне того, как ослабление геополитической напряженности и более мягкие экономические данные США подпитали новый спрос на единую валюту. Объявление о прекращении огня между Ираном и Израилем, а также заявление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о "возможности многих путей" монетарной политики, что открыло дверь для более раннего снижения процентной ставки в США в этом году, повлияли на доллар и стимулировали рост евро.

Последние результаты показывают, что у американских застройщиков растут запасы на фоне растущих экономических проблем. Покупка нового жилья в мае упала больше всего за почти три года, согласно правительственным данным, опубликованным в среду.

Процентные ставки в США "могут снижаться быстрее в ближайшие месяцы, чем в большинстве остальных" стран G20, что станет новым катализатором для повышения евро до $1,20, по словам Шахаба Джалинуса, Алвиса Марино и Василия Серебрякова из инвестиционного банка UBS. Они прогнозируют, что к концу года единая валюта будет на уровне $1,23.

Рынки опционов свидетельствуют о том, что инвесторы сохраняют убежденность в укреплении евро. Сдвиг произошел после короткого периода, когда доллар находил поддержку от роста цен на нефть.

Индикатор указывает на постепенный рост евро в будущем, и трейдеры ожидают, что валюта станет все более сильной в течение следующего месяца, квартала и года.

И общая картина остается положительной. Данные DTCC показывают, что более 60% условного объема опционов на евро в этом месяце было в пользу колл-опционов, пишет издание.

Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки16.06.25, 15:56 • 172015 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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