ЄЦБ готує банки до санкцій проти РФ у разі атаки на Україну: серед сценаріїв відключення від Swift

Деталі

ЄЦБ, який безпосередньо контролює найбільші банки в зоні євро, запитує кредиторів, як вони діятимуть за різних сценаріїв, включаючи санкції проти Росії, повідомили джерела. Представник ЄЦБ відмовився від коментарів.

Зазначається, що Financial Times повідомила раніше в середу, що сценарії, що розглядаються, включають наслідки спроби заблокувати доступ російських банків до міжнародної платіжної системи Swift.

Як зазначає видання, зараз перед західними союзниками постає завдання підготувати вагому відповідь на випадок російського вторгнення, тоді як такі країни, як Німеччина, прагнуть захистити свою економіку від потенційно значних побічних ефектів.

За даними Bloomberg, у той час як кілька міжнародних банків останніми роками згорнули свої операції в Росії, Societe Generale SA, UniCredit SpA і Raiffeisen Bank International AG, як і раніше, входять до переліку найбільших європейських банків у країні.

Доповнення

Раніше Bloomberg дізнався, що серед обговорюваних варіантів у пакеті санкцій, який буде застосований у разі вторгнення РФ в Україну, є обмеження для Москви щодо конвертації валюти, торгівлі із Заходом та доступу до ключових технологій.

Також раніше розглядався варіант виключення великих російських банків із міжнародної платіжної системи Swift.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.