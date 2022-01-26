Bloomberg узнал детали пакета санкций против РФ в случае вторжения

Детали

Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, правительство Германии настаивало на исключениях для энергетического сектора, если будет попытка заблокировать российские банки от расчетов по операциям в долларах США.

Люди, знакомые с недавними дискуссиями, говорят, что аналогичных взглядов придерживаются и другие крупные западноевропейские страны. Один из чиновников сказал, что разговоры после распространения документов предполагают, что исключение, вероятно, будет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет применен в случае вторжение Москвы в Украину.

По сообщению, такое “исключение” из санкций не предотвратит возможные меры против газопровода “Северный поток — 2”, по которому в ближайшие месяцы должен поступать дополнительный российский газ через Балтику в Германию, сказал чиновник. В МИД отказались комментировать документы.

Документы были переданы союзникам Берлина и появились, когда правительство Германии столкнулось с критикой со стороны других стран за блокирование продажи или поставки оборонительного оружия в Украину. Кремль неоднократно отрицал, что намерен вторгнуться в Украину, но требует от НАТО гарантий безопасности.

Представитель Европейского союза заявил, что обсуждаемые варианты включают ограничение возможности Москвы конвертировать валюту, торговать с Западом и получать доступ к ключевым технологиям. Проблема заключается в том, что пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается защитить свою экономику от потенциально значительных побочных эффектов.

Несколько других крупных европейских стран также стремились ввести исключения в рамках обсуждения санкций и настаивали на переходных периодах, прежде чем меры вступят в силу в полной мере, а также защиты существующих контрактов, по словам людей, знакомых с обсуждениями, которые произошли в последние недели.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Москва нуждается в доходах от нефти и газа так же сильно, как Европа рассчитывает на поставки энергоносителей из России. По словам чиновника, энергетический вопрос следует рассматривать скорее как взаимозависимость, а не чистое превосходство Путина.

Правительство в Берлине также выразило опасения относительно серьезного влияния на немецкие финансовые институты и европейскую экономику, если союзники наложат всеобъемлющее замораживание на российские активы и запретят операции с крупными российскими банками.

Любые нежелательные последствия за пределами целевых учреждений являются красной линией для Германии, добавляет одна из газет. Там приводится пример Ирана, где санкции США привели к тому, что большинство европейских финансовых учреждений прекратили почти всю связанную с Ираном коммерческую деятельность. "Те же соображения касаются исключения крупных российских банков из международной платежной системы Swift", - говорится в документе.

В случае “военной агрессии против суверенного государства и серьезного нарушения международного права, что создает угрозу миру и безопасности в Европе”, Германия готова подписать пакет, который может включать:



Полное замораживание активов и запрет на сделки для определенной группы российских банков.



Дальнейшие ограничения по суверенному долгу и ограничения рынка капитала для государственных организаций.



Запрет на торговлю некоторым российским государственным предприятиям, фактически вынуждая их выйти из фондовых рынков.



Ограничения на импорт некоторых российских металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.



Более жесткие ограничения на товары, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.



Запреты на поездки и замораживание активов, нацеленные на олигархов.



Ограничения на инвестиции в России.



Ранее

Высокопоставленный чиновник американской администрации накануне сообщил, что Соединенные Штаты работают с союзниками и партнерами, чтобы потенциально запретить экспорт в Россию технологий и продуктов, используемых в таких стратегических секторах, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, оборона и аэрокосмическая промышленность, если Россия вторгнется в Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных вв 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.