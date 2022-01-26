Bloomberg узнал детали пакета санкций против РФ в случае вторжения

ukru
15 марта, 19:03 • 106426 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142744 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123172 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116721 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104640 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101366 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92625 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123857 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127235 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127289 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 73136 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 43128 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 23211 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 44395 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 26170 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123857 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123843 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261265 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290589 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226915 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105092 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127235 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111449 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128721 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130747 просмотра
Актуальное
Bloomberg узнал детали пакета санкций против РФ в случае вторжения

Bloomberg узнал детали пакета санкций против РФ в случае вторжения

Киев • УНН

 • 45740 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Среди обсуждаемых вариантов в пакете санкций, который будет применен в случае вторжения РФ в Украину, есть ограничения для Москвы относительно конвертации валюты, торговли с Западом и доступа к ключевым технологиям. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, правительство Германии настаивало на исключениях для энергетического сектора, если будет попытка заблокировать российские банки от расчетов по операциям в долларах США.

Люди, знакомые с недавними дискуссиями, говорят, что аналогичных взглядов придерживаются и другие крупные западноевропейские страны. Один из чиновников сказал, что разговоры после распространения документов предполагают, что исключение, вероятно, будет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет применен в случае вторжение Москвы в Украину.

По сообщению, такое “исключение” из санкций не предотвратит возможные меры против газопровода “Северный поток — 2”, по которому в ближайшие месяцы должен поступать дополнительный российский газ через Балтику в Германию, сказал чиновник. В МИД отказались комментировать документы.

Документы были переданы союзникам Берлина и появились, когда правительство Германии столкнулось с критикой со стороны других стран за блокирование продажи или поставки оборонительного оружия в Украину. Кремль неоднократно отрицал, что намерен вторгнуться в Украину, но требует от НАТО гарантий безопасности.

Представитель Европейского союза заявил, что обсуждаемые варианты включают ограничение возможности Москвы конвертировать валюту, торговать с Западом и получать доступ к ключевым технологиям. Проблема заключается в том, что пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается защитить свою экономику от потенциально значительных побочных эффектов.

Несколько других крупных европейских стран также стремились ввести исключения в рамках обсуждения санкций и настаивали на переходных периодах, прежде чем меры вступят в силу в полной мере, а также защиты существующих контрактов, по словам людей, знакомых с обсуждениями, которые произошли в последние недели.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Москва нуждается в доходах от нефти и газа так же сильно, как Европа рассчитывает на поставки энергоносителей из России. По словам чиновника, энергетический вопрос следует рассматривать скорее как взаимозависимость, а не чистое превосходство Путина.

Правительство в Берлине также выразило опасения относительно серьезного влияния на немецкие финансовые институты и европейскую экономику, если союзники наложат всеобъемлющее замораживание на российские активы и запретят операции с крупными российскими банками.

Любые нежелательные последствия за пределами целевых учреждений являются красной линией для Германии, добавляет одна из газет. Там приводится пример Ирана, где санкции США привели к тому, что большинство европейских финансовых учреждений прекратили почти всю связанную с Ираном коммерческую деятельность. "Те же соображения касаются исключения крупных российских банков из международной платежной системы Swift", - говорится в документе.

В случае “военной агрессии против суверенного государства и серьезного нарушения международного права, что создает угрозу миру и безопасности в Европе”, Германия готова подписать пакет, который может включать:

  • Полное замораживание активов и запрет на сделки для определенной группы российских банков.
  • Дальнейшие ограничения по суверенному долгу и ограничения рынка капитала для государственных организаций.
  • Запрет на торговлю некоторым российским государственным предприятиям, фактически вынуждая их выйти из фондовых рынков.
  • Ограничения на импорт некоторых российских металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.
  • Более жесткие ограничения на товары, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.
  • Запреты на поездки и замораживание активов, нацеленные на олигархов.
  • Ограничения на инвестиции в России.

Ранее

Высокопоставленный чиновник американской администрации накануне сообщил, что Соединенные Штаты работают с союзниками и партнерами, чтобы потенциально запретить экспорт в Россию технологий и продуктов, используемых в таких стратегических секторах, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, оборона и аэрокосмическая промышленность, если Россия вторгнется в Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных вв 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы