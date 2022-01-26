Bloomberg дізнався деталі пакету санкцій проти РФ у разі вторгнення

Деталі

Згідно з документами, з якими ознайомився Bloomberg, уряд Німеччини наполягав на виключеннях для енергетичного сектора, якщо буде спроба заблокувати російські банки від розрахунків за операціями в доларах США.

Люди, знайомі з недавніми дискусіями, кажуть, що аналогічних поглядів дотримуються інші великі західноєвропейські країни. Один із чиновників сказав, що розмови після розповсюдження документів припускають, що виняток, ймовірно, буде частиною остаточного пакету санкцій, погодженого зі США, який буде застосований у разі вторгнення Москви до України.

За повідомленням, таке “виключення” з санкцій не запобіжить можливим заходам проти газопроводу “Північний потік — 2”, яким найближчими місяцями має надходити додатковий російський газ через Балтику до Німеччини, сказав чиновник. У МЗС відмовилися коментувати документи.

Документи були передані союзникам Берліна та з’явилися, коли уряд Німеччини зіштовхнувся з критикою з боку інших країн за блокування продажу чи постачання оборонної зброї в Україну. Кремль неодноразово заперечував, що має намір вторгнутися до України, але вимагає від НАТО гарантій безпеки.

Представник Європейського союзу заявив, що варіанти, що обговорюються, включають обмеження можливості Москви конвертувати валюту, торгувати із Заходом і отримувати доступ до ключових технологій. Проблема полягає в тому, що доки союзники працюють над комплексним набором заходів, кожна країна намагається захистити свою економіку від потенційно значних побічних ефектів.

Декілька інших великих європейських країн також прагнули запровадити винятки в межах обговорення санкцій і наполягали на перехідних періодах, перш ніж заходи набудуть чинності повною мірою, а також захисту існуючих контрактів, за словами людей, знайомих з обговореннями, які відбулися останніми тижнями.

Високопоставлений представник адміністрації США заявив, що Москва потребує доходів від нафти і газу так само сильно, як Європа розраховує на постачання енергоносіїв із Росії. За словами чиновника, енергетичне питання слід розглядати скоріше як взаємозалежність, а не чисту перевагу Путіна.

Уряд у Берліні також висловив побоювання щодо серйозного впливу на німецькі фінансові інститути та європейську економіку, якщо союзники накладуть всеосяжне заморожування на російські активи та заборонять операції з великими російськими банками.

Будь-які небажані наслідки за межами цільових установ є червоною лінією для Німеччини, додає одна з газет. Там наводиться приклад Ірану, де санкції США призвели до того, що більшість європейських фінансових установ припинили майже всю пов’язану з Іраном комерційну діяльність. "Ті ж міркування стосуються виключення великих російських банків із міжнародної платіжної системи Swift", – йдеться в документі.

У разі “військової агресії проти суверенної держави та серйозного порушення міжнародного права, що створює загрозу миру та безпеці в Європі”, Німеччина готова підписати пакет, який може включати:



Повне заморожування активів і заборона на операції для певної групи російських банків.



Подальші обмеження щодо суверенного боргу та обмеження ринку капіталу для державних організацій.



Заборона на торгівлю деяким російським державним підприємствам, фактично змушуючи їх вийти з фондових ринків.



Обмеження на імпорт деяких російських металів та хімікатів, а також обмеження на експорт деяких предметів розкоші та високотехнологічних товарів.



Більш жорсткі обмеження на товари, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях.



Заборони на поїздки та заморожування активів, націлені на олігархів.



Обмеження на інвестиції у Росії.



Раніше

Високопосадовець американської адміністрації напередодні повідомив, що Сполучені Штати працюють з союзниками та партнерами, щоб потенційно заборонити експорт у Росію технологій та продуктів, що використовуються у таких стратегічних секторах, як штучний інтелект, квантові обчислення, оборона та аерокосмічна промисловість, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпечність нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога Путіна полягає у гарантіях США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.