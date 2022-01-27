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ЕЦБ готовит банки к санкциям против РФ в случае атаки на Украину: среди сценариев отключение от Swift

ЕЦБ готовит банки к санкциям против РФ в случае атаки на Украину: среди сценариев отключение от Swift

Киев • УНН

 • 18825 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Европейский центральный банк спрашивает кредиторов об их рисках в отношении России, так как готовится к любым последствиям, если страна вторгнется в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

ЕЦБ, который непосредственно контролирует крупнейшие банки в зоне евро, спрашивает кредиторов, как они будут действовать при различных сценариях, включая санкции против России, сообщили источники. Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.

Отмечается, что Financial Times сообщила ранее в среду, что рассмытриваемые сценарии включают последствия попытки заблокировать доступ российских банков к международной платежной системе Swift.

Как отмечает издание, сейчас перед западными союзниками стоит задача подготовить весомый ответ на случай российского вторжения, тогда как как такие страны, как Германия, стремятся оградить свою экономику от потенциально значительных побочных эффектов.

По данным Bloomberg, в то время как несколько международных банков в последние годы свернули свои операции в России, Societe Generale SA, UniCredit SpA и Raiffeisen Bank International AG по-прежнему входят в число крупнейших европейских банков в стране.

Дополнение

Ранее Bloomberg узнал, что среди обсуждаемых вариантов в пакете санкций, который будет применен в случае вторжения РФ в Украину, есть ограничения для Москвы по конвертации валюты, торговле с Западом и доступу к ключевым технологиям.

Также ранее рассматривался вариант исключения крупных российских банков из международной платежной системы Swift.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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