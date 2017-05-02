ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсації за катування в поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі присудив росіянам Олександру Олисову, Микиті Данішкіну і Юрію Зонтову, що поскаржилися на тортури в поліції, компенсацію в розмірі 95 тис. євро. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.
Рішення суду стосується скарг трьох росіян, жителів Свердловської області і Оренбурга, поданих за не пов’язаними між собою випадками насильства в поліції. Вони звернулися до ЄСПЛ в період з 2009-го по 2014 рік.
“У всіх трьох випадках постраждалі були затримані за підозрою в кримінальному злочині і протягом деякого часу утримувалися поліцією”, — зазначено в мотивувальній частині вироку.
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Позивачі заявили, що в поліції їх били кулаками, штовхали, били палицею, душили, а також зв’язували в позах, що завдають муки.
У всіх трьох випадках затримання не були задокументовані, а самі затримані надали суду медобстеження травм, які, як постановив суд, дійсно могли бути нанесені при тортурах.
“Цих обставин було досить, щоб скарги позивачів були визнані достовірними. У таких обставинах тягар доведення лягає на державу, яка мала надати переконливе пояснення і докази, які поставили б під сумнів версію позивачів”, — йдеться в мотивувальній частині рішення суду.
Однак у всіх трьох випадках влада цього не зробила, відмовившись проводити розслідування відносно звинувачених співробітників поліції, які заявили, що позивачі завдали собі травми самі. Відмови були затверджені судами місцевих юрисдикцій.
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В ЄСПЛ звернули увагу на те, що російські суди визнали непідтвердженими і непереконливим показаннями проти поліцейських.
З огляду на те, що уряд не надав доказів невинності поліцейських, суд вирішив справу на користь позивачів, ухваливши, що в їх відношенні була порушена ст.3 Європейської конвенції про захист прав людини.
Крім компенсації в 95 тис. євро суд зобов’язав Росію сплатити витрати в розмірі 3 тис. євро.
Суд погодився з думкою заявників, які стверджували, що російська влада порушила право їх родичів на життя (стаття 2 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод).
Міністерство юстиції Росії заявило, що планує оскаржити рішення.