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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за пытки в полиции

Киев • УНН

 • 10273 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге присудил россиянам Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову, которые пожаловались на пытки в полиции, компенсацию в размере 95 тыс. евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за пытки в полиции

Решение суда касается жалоб трех россиян, жителей Свердловской области и Оренбурга, поданных касаемо не связанных между собой случаев насилия в полиции. Они обратились в ЕСПЧ в период с 2009 по 2014 год.

“Во всех трех случаях пострадавшие были задержаны по подозрению в уголовном преступлении и в течение некоторого времени удерживались полицией”, — говорится в мотивировочной части приговора.

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Истцы заявили, что в полиции их избивали кулаками, пинали, били палкой, душили, а также связывали в позах, которые причиняют муки.

Во всех трех случаях задержания не были задокументированы, а сами задержанные предоставили суду медобследования травм, которые, как постановил суд, действительно могли быть нанесены при пытках.

“Этих обстоятельств было достаточно, чтобы жалобы истцов были признаны достоверными. В таких обстоятельствах бремя доказывания ложится на государство, которое должно было предоставить убедительное объяснение и доказательства, ставящие под сомнение версию истцов”, — говорится в мотивировочной части решения суда.

Однако во всех трех случаях власть этого не сделала, отказавшись проводить расследование в отношении обвиняемых сотрудников полиции, которые заявили, что истцы нанесли себе травмы сами. Отказы были утверждены судами местных юрисдикций.

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В ЕСПЧ обратили внимание на то, что российские суды признали неподтвержденными и неубедительными показания против полицейских.

Учитывая то, что правительство не предоставило доказательств невиновности полицейских, суд решил дело в пользу истцов, постановив, что в их отношении была нарушена ст.3 Европейской конвенции о защите прав человека.

Кроме компенсации в 95 тыс. евро суд обязал Россию выплатить расходы в размере 3 тыс. евро.

Суд согласился со мнением заявителей, которые утверждали, что российские власти нарушили право их родственников на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Министерство юстиции России заявило, что планирует обжаловать решение.

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