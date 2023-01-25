ЄСПЛ визнав, що росія окупувала Донбас у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у рамках справи "Україна та Нідерланди проти росії" щодо збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 біля Донецька визнав, що станом на 11 травня 2014 року ці території були окуповані рф, передає УНН.
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"Суд встановив, що території на сході України, які перебували в руках сепаратистів, з 11 травня 2014 року і щонайменше до 26 січня 2022 року перебували під юрисдикцією російської федерації. У ньому йдеться про присутність на сході України російських військових з квітня 2014 року та широкомасштабне розгортання російських військ не пізніше серпня 2014 року", - йдеться в рішенні суду.
Деталі
Зазначається, що на початку березня 2014 року в східних регіонах України почалися "проросійські протести", унаслідок яких "сформувалися озброєні групи", які "захопили громадські будівлі". 11 травня 2014 року проросійські сепаратисти провели "референдуми" на підконтрольній їм території та згодом проголосили "незалежність" так званих "днр" та "лнр", йдеться в матеріалах справи.
"Суд встановив, що держава-відповідач (росія, - ред.) мала значний вплив на військову стратегію сепаратистів; надавала зброю та інше військове обладнання сепаратистам у значних масштабах з перших днів "днр", "лнр" і протягом наступних місяців і років; здійснювала артилерійські атаки на прохання сепаратистів; надала політичну та економічну підтримку сепаратистам", - повідомляє ЄСПЛ.
Також суд постановив, що була достатня кількість доказів, щоб задовольнити доведення порушення низки статей Конвенції, і оголосив більшість скарг Уряду України прийнятними.
Доповнення
17 листопада 2022 року суд Гааги виніс рішення у кримінальній справі MH17. Суд вважає законно та переконливо доведеним, що рейс МН17 було збито 17 липня 2014 року ракетою БУК з окупованої сепаратистами території на сході України, а Гіркін, Дубінський та Харченко несуть за це кримінальну відповідальність. Суд засудив їх до найвищої міри покарання – довічного ув’язнення. Цього також вимагала прокуратура.
1 грудня 2022 року стало відомо, що прокурори, які брали участь у розгляді кримінальної справи щодо MH17, не мають наміру вимагати екстрадицію засуджених, оскільки рф не видає своїх громадян.