Справі MH17: прокуратура Нідерландів вирішила не вимагати у рф екстрадиції засуджених та не оскаржувати вирок

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"Апеляція була б великим тягарем для найближчих родичів, оскільки тоді вони залишалися б у невизначеності щодо результату кримінальної справи. Нинішні судові рішення дають найближчим родичам упевненість щодо низки важливих питань. Крім того, у рішеннях містяться чіткі міркування щодо доказової сили показань свідків і експертів, візуальних матеріалів, перехоплених розмов, а також щодо характеру збройного конфлікту, який тривав на сході України в липні 2014 року, і ролі в цьому російської федерації. Тому їх також можна використовувати для паралельних (цивільних) проваджень, розпочатих після збиття MH17. Прокуратура врахувала всі ці елементи, коли вирішила не подавати апеляцію", - йдеться в заяві прокуратури Нідерландів.

Додамо

У заяві також зазначено, що виконання призначених покарань, у тому числі міри компенсації, щодо засуджених Гіркіна, Дубінського та Харченка наразі передано Міністерству юстиції та безпеки. Група активного розшуку втікачів (FAST) бере участь у міжнародній ідентифікації та розшуку засуджених. Міжнародна тривога, на підставі якої можуть бути затримані засуджені, буде збережена.

"російська федерація не видає громадян. Тому вимагати екстрадицію засудженого не будуть... Прокуратура вважає, що жоден засуджений не повинен уникнути покарання", - йдеться у заяві.

Раніше

У четвер, 17 листопада 2022 року, суд Гааги виніс рішення у кримінальній справі MH17. Суд вважає законно та переконливо доведеним, що рейс МН17 було збито 17 липня 2014 року ракетою БУК з окупованої сепаратистами території на сході України, а Гіркін, Дубінський та Харченко несуть за це кримінальну відповідальність. Суд засудив їх до найвищої міри покарання – довічного ув’язнення. Цього також вимагала прокуратура.

Суд встановив, що четвертий підозрюваний Пулатов знав про розміщення "Бук" і погодився з цим розміщенням. Проте, на відміну від прокуратури, суд не вважає доведеною свою кримінальну відповідальність за це. Тому суд його виправдав.